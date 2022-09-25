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    噪音越大 高血壓風險越高

    台北還有25％民眾處在夜間噪音環境中，影響了睡眠品質。學者建議中低樓層住戶承受交通噪音污染的風險較高，建議裝設隔音門窗隔絕物理聲音 （取自shutterstock）

    台北還有25％民眾處在夜間噪音環境中，影響了睡眠品質。學者建議中低樓層住戶承受交通噪音污染的風險較高，建議裝設隔音門窗隔絕物理聲音 （取自shutterstock）

    2022/09/25 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕依世衛組織（WHO）發布的「歐洲噪音風險指南」指出，噪音越大，人類有高血壓風險也會提高，台大醫學院耳鼻喉科教授、台大醫院耳鼻喉科主治醫師吳振吉表示，噪音會讓內耳耳蝸的毛細胞產生自由基，導致聽力受損外，也會提高失智、憂鬱症等風險。

    中研院人文社會科學中心研究員詹大千團隊研究指出，台北市有三成居民全天都暴露在超過WHO訂定戶外噪音標準五十三分貝環境中。WHO發布指南指出，噪音越大，人類有高血壓的風險也越高，還有睡眠不足、精神壓力增加；另外《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）也有研究指出，生活在平均噪音值五十分貝以上的環境中，有六％的人會有高血壓的風險。

    噪音除了帶來心血管風險外，吳振吉表示，因為噪音會讓耳蝸細胞產生自由基，導致聽力衰退，而聽力衰退後因為聽不清楚旁人話語，導致日常生活溝通更吃力，若長者聽力退化，會增加失智風險，另外長期處在噪音環境中，也會面臨較高的憂鬱症風險，民眾若因噪音感到不適，要趕快就醫。

    吳振吉指出，聽力受損不可逆，也就是說耳蝸毛細胞一旦受損、就不會再生，只能倚靠助聽器，另外由於聽力受損不易察覺，除了定期接受成人健檢外，如果民眾開車倒車時發現「倒車雷達」聽不清楚，就是一個警訊。

    詹大千表示，中低樓層住戶承受交通噪音污染的風險較高，建議裝設隔音門窗隔絕物理聲音，以降低噪音危害。

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