專家預估BA.4、BA.5下月底占本土5成 單日上看3萬例

境外移入新增檢出46例BA.4、BA.5，來自泰國、日本、韓國的個案數爬升，顯示疫情往亞洲鄰國擴散。圖為入境旅客分流，人物與新聞無關。（資料照，記者姚介修攝）

2022/07/26 05:30

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕本土武肺疫情下降，但Omicron亞型變異株BA.4、BA.5已於多國再掀疫情，國內專家預估八月底BA.4、BA.5在本土病例占比恐達五成以上，疫情將反轉，單日確診數上看三萬例，提醒注意「重複感染」趨勢。不過，預期以輕症或無症狀為主，口罩戴好、疫苗打好仍是有效防疫方式。

已占全球新增病例7成

台大公衛學院教授陳秀熙表示，BA.4、BA.5在全球新增病例占比已達七成，台灣是少數尚未被侵襲成為主流株的國家，預估八月中旬在本土病例占率可達三成，八月底達到五成以上才會再起一波疫情。先前曾估屆時單日上看三‧五萬例至四萬例，但從國外疫情近期增幅顯示，BA.2大流行可能對於BA.4、BA.5有交叉保護力，及國內疫情曲線變化低於紐西蘭、年輕族群自然感染率高預估，本土病例即使上揚，單日頂多從目前約兩萬例上升至三萬例，不至於大爆發。

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中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬指出，雖然邊境策略攔下多數BA.5確診者，但不排除社區中早有其他病例。根據國際經驗，當社區出現病例，約一個半月至兩個月就會掀起一波疫情，像是日本正因BA.5近期單日確診近二十萬例，推估台灣八月底、九月初就會出現一波較明顯的疫情，屆時單日確診數約一‧五萬例至兩萬例。

戴口罩、打疫苗就能安然度過

不過，黃高彬說，假如案例沒有超過總人口○．一％，也就是單日確診未超過二．三萬例至二．五萬例，預期重症也不會增加。考量BA.5傳播力強，最好的方式還是戴口罩，無論室內、室外若能維持把口罩戴好、戴滿，就可以安然度過BA.5帶來的疫情。

重症、死亡率低 勿過度恐慌

台大兒童醫院兒童感染科主任呂俊毅表示，變異株傳染力更強，造成很多國家疫情一波又一波，在走向與病毒共存的過程中，台灣沒有理由例外，但傳染力高的病毒株，重症率與死亡率通常也相對較低，不必過度恐慌。

須留意重複感染趨勢

不過，呂俊毅也提醒將出現「重複感染」的趨勢，也就是今年五、六月曾感染BA.2，在BA.5再起一波疫情時，仍可能再度感染，但應會更輕症或無症狀，而目前很多染疫者症狀輕微，除了病毒演變外，更重要的是多數人都已打疫苗而降低重症，提醒符合打第四劑的人快打，保持抗體來增強防禦。

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