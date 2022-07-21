百噸外銷美加澳日紐 石斑價格趨穩

漁業署積極拓展日本市場，指屏東有業者已接到日本三噸龍膽石斑訂單，預計7月底出貨。圖中人物與新聞無關。（資料照，枋寮940提供）

2022/07/21 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣石斑外銷市場過去九成集中於中國，但中國自六月十三日起突襲式暫停台灣石斑輸入，漁業署代理署長張致盛昨表示，石斑被中國禁運迄今，出口到美加澳日紐等國約一百噸，比往年同期增加許多，接下來有很多業者將推出以石斑為主的新菜單。

台灣去年石斑魚外銷六六八一公噸，外銷中國有六一二一噸，比例超過九成，中國對台灣石斑祭出禁令後，農委會漁業署積極拓展中國以外市場。張致盛表示，獎勵外銷部分，從六月十三日到七月十八日，已出口到美加日澳紐等國一○○．五六噸，其中活魚出口美國及香港九○．四八五噸、冷凍石斑魚（含切片）出口紐西蘭及美國一○．○八噸。

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漁業署也積極拓展日本市場，指屏東有業者已接到日本三噸龍膽石斑訂單，預計七月底出貨，至於龍虎斑部分，因日本消費者對這類石斑較陌生，張致盛說，當地業者建議要多舉辦行銷活動，讓消費者了解該產品。

漁業署也表示，漁業嘉年華及鱻魚購兩個電商及萊爾富、全聯、海釣場等實體通路，至十八日計銷售二五七．六噸。全國漁會加工凍儲卅噸。

八月底為石斑盛產季，張致盛表示，目前石斑魚池邊價格大抵平穩，高雄的石斑池邊價格每公斤為二百三十三元，屏東部分產地的石斑價格每公斤略跌十元，目前為兩百一十元，總體價格和去年同期相當。

為讓石斑魚可以多元利用，張致盛說，近期還有很多業者會發表石斑魚新菜單，推薦民眾享用美味石斑魚。

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