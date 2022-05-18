5-11歲幼兒 輝瑞兒童疫苗 下週三開打

輝瑞疫苗兒童劑型。（美聯社）

2022/05/18 05:30

〔記者吳柏軒、吳亮儀、林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎疫情衝擊，衛福部日前通過五到十一歲幼兒可施打輝瑞疫苗兒童劑型，教育部昨通知各地展開作業，並同步推動十二到十七歲青少年追加劑（第三劑）施打意願調查，家長有七天思考期，最快廿五日起施打。

針對兒童施打武肺疫苗，衛福部四月十七日先通過莫德納疫苗可用在六至十一歲的緊急授權，四月廿八日再通過五到十一歲輝瑞疫苗兒童劑型的緊急授權，首批七十七‧七六萬劑輝瑞兒童疫苗也在前日抵台，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩昨說明，疫苗需花一週檢驗封緘，效期至九月底。

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對此，教育部昨也通知各地展開輝瑞兒童施打疫苗作業，學校可先行收集學童的家長、監護人、關係人等同意書，詳填接種須知及評估等書面，跟各地衛生局（所）協調後，本月廿五日起逐步推動輝瑞兒童疫苗接種。

另外，為加強十二到十七歲青少年群體免疫力，也將同步實施追加劑（第三劑）施打作業，教育部同樣要求各地準備，隨著這波一八０萬劑輝瑞疫苗到貨，一起加入接種行列。

優先推兒童疫苗 依量能安排青少年接種

但教育部指出，考量國內兒童基礎免疫保護力尚未建立完整，建議各地優先推動兒童施打，依量能後續再安排青少年接種。

因輝瑞首次施打在兒童上，教育部提醒，須確實告知家長罕見心肌炎與心包膜炎等不良反應，並提供家長至少七天時間思考，再回收意願書等，接種當天與兩週內，建議各校減少激烈活動，有不良反應可請三天疫苗假不列出缺勤，但班導師需確認家中有人陪伴。

輕症或無症狀 可參加醫牙系二階甄試

大學申請入學第二階段甄試十九日起展開，教育部表示，因疫情嚴峻，確診考生報考一般科系不能外出，採外加名額錄取，招生名額受控管的醫學系、牙醫系、中醫系等，考生輕症或無症狀者，得外出參加二階面試、筆試及實作等，不與一般考生接觸，中、重症考生則額外提供其他科系外加升學補救。

BNT兒童疫苗已運抵台灣，25日起全國陸續施打，上圖為幼童打其他疫苗示意圖。（記者劉禹慶攝）

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