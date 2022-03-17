花縣爭取利澤增燒30噸垃圾 宜縣府︰待評估

花蓮垃圾堆置達飽和，僅能真空打包暫存因應。 （吉安鄉公所提供）

2022/03/17 05:30

花縣累計堆置近14萬公噸 已達飽和 盼爭取每日焚化量至130公噸

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣內主要垃圾長年送至宜蘭利澤焚化廠處理，因遇上利澤焚化廠歲修限制處理量能，僅能真空打包暫存因應，但堆置已達飽和，縣長徐榛蔚近兩日赴宜蘭考察，爭取焚化量由每日一百公噸提升至一百三十公噸，宜蘭縣府回應待評估研議。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣日產垃圾155公噸

花蓮因無焚化爐，往年送宜蘭利澤焚化的垃圾清運量將近六萬公噸，全年焚化處理成本逾一．二億元，前年起宜蘭減收垃圾，但縣內日產垃圾量高達一百五十五公噸，龐大垃圾量無法去化，縣內未打包堆存垃圾已達近兩萬噸，真空打包部分則有三萬二千公噸。

去年花蓮累計垃圾量十三萬九千二百六十三公噸，較前年同期高出二．四％，無法焚化的垃圾僅能暫時堆置各鄉鎮市轉運平台，徐榛蔚率縣府團隊赴宜蘭參訪，針對花蓮既有掩埋空間呈現飽和，向利澤爭取增加垃圾焚化量，由每日一百公噸提升至一百三十公噸。

宜縣︰焚化廠歲修後再研議

宜蘭縣政府環保局長黃政釧回應，利澤焚化廠原則上優先處理縣轄生活垃圾與事業廢棄物，餘裕再協助花蓮並顧及其他縣市垃圾，因目前焚化廠將碰上歲修，待歲修後評估焚化情況再研議。

真空打包 優先處理花蓮市、吉安

花蓮縣環保局副局長饒慶龍說，針對縣內累積垃圾量暫採「真空打包」處理，同時已向中央爭取四千五百萬元持續打包，並優先處理人口多、垃圾量大的花蓮市、吉安鄉等地。

由於垃圾打包堆置，民眾憂心污染及臭味等疑慮，環保局採用伸縮布真空打包，確保臭味不外漏，打包及挖掘過程也噴灑除臭消毒劑，吉安鄉垃圾場還設置兩處監測井，監測水源安全性，確保地下水源及環境不受污染。

另外，花蓮寄望台泥位於秀林和平的水泥窯代燒垃圾啟用，解決垃圾堆置問題，台泥也評估未來收取花蓮垃圾處理費用，每年估算不到九千萬元，遠低於過去委外費用。環保局表示，台泥和平廠內第三座水泥旋窯預定地興建的「氣化爐」，目前陸續取得相關許可開工，預計明年中完工試運轉，緩解垃圾場飽和危機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法