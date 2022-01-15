頭城李榮春文學館 遭批剩開關門功能

文史專家認為頭城鎮李榮春文學館頒獎後沒有任何活動和推廣。（記者蔡昀容攝）

2022/01/15 05:30

甫獲宜蘭文化紀念獎 文化局允研議辦活動推廣

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮出身的已故作家李榮春，甫獲宜蘭文化紀念獎。但文史專家認為，頒獎後沒有任何活動和推廣，頭城鎮李榮春文學館「只剩開門、關門功能」，很可惜。還有民眾反映，文學館也有漏水問題，草皮維護不佳，逢雨就成爛泥巴。宜蘭縣文化局表示，會與相關科室研議舉辦活動，也會維管單位頭城鎮公所聯絡，看有什麼地方需要協助。

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只頒獎未辦活動或推廣 挨批

宜蘭縣府每兩年辦一次宜蘭縣文化獎，表彰對地方文化形塑有特殊貢獻者。其中，「宜蘭文化紀念獎」去年頒給李榮春，他一生以文學為志業，作品有自傳性質，背景包括他在中國的經歷，到頭城小鎮的友情、親情與鄉情，寫盡頭城老街繁華落盡、烏石港物換星移與十三行古樸建築，一九九四年過世享年八十一歲。

但文史工作者林正芳認為，文化獎似乎只有頒獎儀式，沒有辦理活動或推廣，讓更多人知道這些人物的故事和貢獻。

曾有漏水問題 草皮維護也不佳

林正芳在去年文化獎頒獎沒多久，到李榮春文學館，卻見室外設施文學地圖斑駁，李榮春得獎相關訊息也完全看不到，「好像跟這個館一點關係都沒有」，文學館只剩開門、關門的功能，沒有花心思經營。另有林姓民眾表示，文學館曾有漏水問題，草皮維護也不佳，每逢下雨就成爛泥巴。

縣文化局表示，李榮春文學館現由頭城鎮公所管理，公所也有派駐人力到文學館，會與公所保持聯絡，加強管理維護；至於李榮春文學館相關的推廣活動，會與相關單位研議辦理。

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