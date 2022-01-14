長者第3劑疫苗 基隆市府：年前可打到

基隆市中正路新昆明醫院昨天早上出現排隊打疫苗人潮，由於氣溫低，有子女擔心父母受寒代為排隊。（記者俞肇福攝）

2022/01/14 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，基隆市的民眾踴躍接種疫苗，醫院診所出現大排長龍景象，甚至有民眾在清晨五點多就到場；市府表示，已為長者安排統一造冊接種，呼籲長者不用排隊搶打，第三劑疫苗在農曆春節之前一定打得到。

雙軌制接種 長者不用排隊搶打

市府指出，第一階段是六十八歲以上（原住民五十八歲以上），從一月十七日到廿二日施打；第二階段是六十五歲至六十七歲（含原住民五十五至五十七歲），從一月廿三日至廿五日集中施打，都是打莫德納疫苗。

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氣溫低寒，民眾排隊接種疫苗很辛苦，隊伍中多為長輩，偶爾出現幾個年輕人，原來是孝順的子女擔心年邁的父母受寒而「代排」，等到快輪到接種時，再請長輩前來施打；市府從十二日到十六日在市立體育館開設接種站，連續五天提供不限戶籍的民眾「免預約、隨到隨打」服務，連日來也是「打氣滿滿」。

基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭說，一九二二疫苗預約平台即將重啟，市府針對六十五歲以上長者也統一造冊施打，採雙軌制接種，疫苗很充裕，大家過年前一定打得到，民眾不用搶打。

學童窩溝封填 25診所免收掛號費

另外，基隆市牙醫師公會舉辦「國小學童窩溝封填免收掛號費活動」，號召全市廿五家牙科診所參與，即日起至二月二十八日止，六歲至九歲學童的家長只要打電話與廿五家牙科診所聯繫，說出通關密碼「校園窩溝封填」，即可免收掛號費。

基隆市牙醫師公會理事長黃常樹說，臼齒約在六歲左右萌出，因牙齒咬合會出現凹槽和溝痕，稱為窩溝，容易卡住食物殘渣或細菌，加上位於口腔齒列最內側，小朋友不容易刷乾淨，家長容易忽略而造成齲齒，窩溝封填是預防齲齒的保健方式。

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