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    鹿港鹿溪宴加入牛舌餅 16日報名

    年年秒殺的鹿港小吃宴升級為鹿溪宴，總鋪師的手作路菜與在地小吃譜成美味雙重奏。（記者劉曉欣攝）

    年年秒殺的鹿港小吃宴升級為鹿溪宴，總鋪師的手作路菜與在地小吃譜成美味雙重奏。（記者劉曉欣攝）

    2021/11/10 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港小吃宴去年升級為「鹿溪宴」，昨天公布菜單，今年有饅魚、烏魚子與野生蝦猴，而排隊名店的「明豐珍」牛舌餅首次加入，每桌四千元可享用十道主菜、五樣前菜、四道甜點，再加上米粉與個人專屬碗盤當伴手禮，CP值大爆表，將於本月十六日開放報名！

    配合防疫 連辦兩天桌數僅200桌

    「鹿溪宴」是鹿港小吃宴升級版，創下連續九年秒殺紀錄，鹿港鎮長許志宏表示，今年將於十一月廿七日、廿八日晚間在文小五預定地登場，以總鋪師手做菜與地小吃共同譜出美味雙重奏，為符合防疫規定，今年桌數降為每場一百桌，兩天活動共辦二百桌。

    鹿港鎮公所表示，今年首次端上桌的烏魚蒜與三絲捲，都是總鋪師的拿手菜，另外還有排隊名店為兔仔寮「明豐珍」牛舌餅，同時搭配第一市場內也是人氣滿滿的阿婆麻糬，讓民眾一次品嘗兩種人氣點心。

    今年「鹿溪宴」將於十一月廿七日、廿八日分成兩梯次辦理，每梯次報名方式為現場報名廿桌、網路報名廿桌、傳真報名六十桌，每人限報一桌，將於十一月十六日上午八點半開放報名。網址為：https://www.beclass.com/rid=254659e6180f69b1ed55

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