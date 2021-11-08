推廣台語文 專家建議列入國文考試

雲林縣台語文研究學會召開台語文研究論壇，與會者普遍認為台語文推廣二十年成效並不理想。（記者鄭旭凱攝）

2021/11/08 05:30

國小開始在國語科目列入20％台語文考試 成效立即顯現

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣台語文研究學會召開台語文研究論壇，與會者認為政府推行台語教育二十年成效不佳，如能將台語文列入國語科目考試，保證成效立即顯現，且台語文的推廣有不進反退現象，以「台中文學獎」為例，竟把母語類台語、客語詩的獎金降級，令人不解。

請繼續往下閱讀...

研究者認為推行二十年成效不佳

台語文研究論壇昨天在虎尾鎮舉行，由雲林縣台語文研究學會理事長林文彬主持，前立委林樹山等二十多位台語研究者與會。台語研究者建議，若能從國小階段開始，在考試中列入百分之二十的台語文考試，台語文就能立即獲得重視。

台語詩、客語詩首獎獎金也縮水

與會者也反映，台語文的推廣甚至有倒退現象，以「台中文學獎」為例，往年詩文類創作包括，新詩、古典詩、台語詩、客語詩等，第一名獎金都是六萬元，但去年開始，國語文詩類的新詩、古典詩，第一名獎金都提高為八萬元，反倒母語詩類的台語詩、客語詩，第一名獎金被降為五萬元，獎金額度只和華語文詩類的第二名相當，感覺台語文被降級，政府大力推廣母語，但做法卻反其道而行。

通用台語字典作者吳崑松表示，台語文的學習，無論是羅馬字拼音法，或者是容易和國際語言接軌，方便台灣學子學習的KK音標法或是ㄅㄆ万注音法，都有其獨到之處，目前他已將KK音標法和羅馬字拼音法整合起來，成為台灣精神詞典。他願意免費提供版權，再把四種ㄅㄆ万注音法整合成一種注音法，再列印至通用台語字典，他希望有人能出錢出力幫助完成，將更有助於台語文的推廣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法