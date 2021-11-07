台中購物節中獎者再抽獎 議員批太扯

民進黨市議員黃守達批市府的快閃召集令只限中獎者，真是有夠扯。（擷取自議員黃守達臉書）

2021/11/07 05:30

市府︰感謝民眾支持

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年台中購物節預算金額三．八億，多數用抽現金，遭藍綠市議員痛批沒有成效，民進黨市議員黃守達昨天痛批，市府十三日要舉辦的快閃召集令，竟然是中獎者才能參加的加碼抽獎活動，痛批是神鬼邏輯，國民黨市議員楊正中也批評，發現金無法達到創造額外的經濟效益，明年就不用辦了；經發局表示，規劃中獎人快閃活動，是感謝民眾對台中購物節活動的支持，也希望透過快閃活動創造活動議題，至於效益問題，將委託中華經濟研究院以嚴謹的經濟模型分析，屆時會向外界說明。

黃守達指出，第三屆台中購物節耗資三．八億公帑，讓全民抽現金，但能被幸運之神眷顧到民眾是少數中的少數，現金更沒辦法確保回流台中、振興地方，市府十三日推出召集令加碼抽獎活動，參加資格竟然都是「購物節中獎者」，民眾沒抽到現金已經很嘔，推出的加碼活動還限定中獎的幸運兒參加，真是太扯了。

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楊正中則痛批，台中購物節只是把民眾平時消費的發票重新登錄在台中購物節APP，登錄金額還不如台中市每月平均消費支出，整個計畫顯然沒有創造額外的經濟效益，應該早早收山。

議員也質疑經濟效益

楊正中表示，根據財政部財政資訊中心消費通路統計，台中市光是零售及餐飲業電子發票消費情形，二○一八年月平均消費支出二一六億五千二百萬元、二○一九年月平均消費支出二四一億六千九百萬元、二○二○年月平均消費支出二六七億三千三百萬元；二○一八至二○二○年三年平均消費支出二四一億八千五百萬元。

台中購物節從二○一九年開跑至今，每一次活動消費登錄第一屆二十五億、第二屆九十．三四億元， 二○二一年截至目前發票登錄八十二億多。對比兩項數據，台中購物節登錄的只是每月平均消費支出的零頭。

楊正中認為，整個活動顯然就只是讓民眾將消費集中在這兩個月，將發票登錄在台中市政府開發的APP而已，這樣的活動，「明年不必辦了」。

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