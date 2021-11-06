金牌農村競賽 竹縣寶山新城摘銀 新埔旱坑奪銅

寶山新城社區從農村產業面出發，凝聚社區能量，開發出黑糖爆漿包等多元黑糖加工製品，創造在地回饋機制。（記者黃美珠攝）

2021/11/06 05:30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕全國金牌農村競賽結果出爐，新竹縣寶山鄉新城社區與新埔鎮旱坑社區分獲「銀牌農村」、「銅牌農村」，縣長楊文科各頒發六萬元、三萬元獎勵金與獎座，肯定這兩個社區的努力。

縣府農業處表示，新竹縣在二○一八年由北埔鄉南埔社區獲得首屆金牌農村榮耀，本屆全國共有七百八十四個農村社區參與競賽，經農委會評選，共有廿三個進入決賽，最後選出五處金牌農村、五處銀牌農村與九處銅牌農村。

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農業處表示，寶山鄉新城社區以種柑橘、甘蔗、綠竹筍等農產為主，因鄰近竹科，年輕勞動力紛紛出走成為科技人。社區為扭轉傳統農業的頹勢，二○一三年通過農村再生計畫，透過政府的資源找回社區傳統農產業～黑糖，復耕甘蔗並鼓勵友善耕種，開發出黑糖爆漿包等多元黑糖加工製品，並開發系列農村體驗遊程，還成立「新城風糖公司」，透過農村企業化的經營，創造在地回饋機制，引人回流農村。

新埔鄉旱坑社區以柿餅加工聞名全台，二○一四年獲核定農村再生計畫，致力發展柿餅教育園區，供應柿餅、柿干、柿霜等，提供產業及生態導覽解說、柿染DIY體驗、戶外教學行程規劃等。柿餅加工農場也結合柿染工坊的體驗活動，豐富了旱坑社區特色產業。

新埔旱坑社區，從柿餅加工業出發，開發柿染工藝等體驗活動。（記者黃美珠攝）

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