台中購物節 謝金燕220萬代言 只見人形立牌

台中購物節邀請奧運銀牌選手、柔道男神楊勇緯擔任代言人，只花二十萬元。（記者蔡淑媛翻攝）

2021/11/05 05:30

議員諷台中錢真好賺 質疑為何不找台中子弟代言 市府：抽好宅會現身

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政府花了二百二十萬元，邀請明星謝金燕代言台中購物節，市議員鄭功進抨擊，花掉這筆錢，至今卻未見謝金燕本尊現身，只見「人形立牌」，還有市長盧秀燕自己上台北，與謝拍攝三十秒影片，他嘲諷說，「台中錢淹腳目、台中錢真好賺！」，猛酸說「『金燕』捧『秀燕』」，台中明星何其多，卻不找來台中子弟代言？市府經發局長張峯源回應，謝金燕會在壓軸的抽好宅時現身。

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奧運銀牌楊勇緯代言僅20萬元

議員鄭功進、林祈烽直指，謝金「燕」只因與盧秀「燕」名字的尾字同名，市府找她代言，她卻神隱至今，市府「這種錢也在花！」，台中購物節已開跑二十五天，謝至今不見人影，叫台中人情何以堪？

鄭功進說，謝金燕代言要價二百二十萬元，柔道男神、奧運銀牌國手楊勇緯代言費是二十萬，已經現身抽獎，台中明星有豐原的辛曉琪、徐若瑄，還是大里的韋禮安，以及台中榮總護理師出道的徐佳瑩，這些知名在地音樂人，也非常適合代言，應該多給台中的奧運、帕運等選手代言機會，能到市場、商圈等實質行銷，才是有感的代言人，可以增加買氣，也能讓更多台中市民，認識土生土長的台灣之光。

經發局：雙燕宣傳 帶動活動聲量

張峯源表示，邀請謝金燕是呼應現金大獎，謝是具全國知名度的電音天后代言人，與市長「雙燕」合體宣傳，帶動活動聲量，謝將出席壓軸抽好宅活動，副市長令狐榮達則說，市府統計目前活動APP下載數突破八十八萬次，消費金額登錄達七十七億元，代言人效益，功不可沒。

線下實體活動 奧運、帕運選手參與

張峯源說，購物節第二位代言人為楊勇緯，與市長出席首抽出百萬現金得主，市府於購物節每週線下實體活動，均邀請一位奧運或帕運選手參與，包括王星皓、林真豪、謝昀庭、張筑涵、馮俊凱、陳傑、林亞璇、林姿妤等人。

謝金燕代言台中購物節，至今近一個月未現身，議員鄭功進（左起）、林祈烽質疑市府付代言二百二十萬元太亂花錢。（記者蔡淑媛攝）

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