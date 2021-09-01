台東南迴藝術季、縱谷大地季 再向國旅招手

位在后湖地區出自港口部落阿美族藝術家伊祐噶照之手的「貓咪種子」，葉子眉毛逗趣的造型洋溢著幽默與童趣。（記者陳賢義攝）

2021/09/01 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東好山、好水、好空氣，風光明媚的山海風光，是疫情期間島內旅遊首選，由南迴線一路往北，2021南迴藝術季「Sicevudan從這出發」、縱谷大地季共20件地景裝置藝術，還有「全台最美火車站」多良火車站、太麻里鄉金針山、池上伯朗大道等知名打卡景點，台東9月盼再拚出一波觀光熱潮。

9月觀光淡季 2藝術季盼拚出人氣

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，不論是南迴或縱谷的裝置藝術都是觀光新亮點，也會引發部分遊客的興趣，前往熟悉的景點打卡拍照，但暑假結束、開學了，加上9月是全年度最淡的月份，各旅宿住房率相較其他月份低，約2至3成左右，旅遊業者期待10月份五倍券能帶來商機。

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台東9月除了國際熱氣球嘉年華會，從最南邊境達仁鄉一路往北，以「Sicevudan從這出發」為主題的2021南迴藝術季，匯聚南迴4條流域，讓藝術的根結合地域特色，分別在南田海岸親水公園、千禧曙光紀念園區沙灘、金針山忘憂谷下方花田及約台九線370公里處（原住民祖先發源地碑對面）等處，由國內外14組外藝術家融合地景風貌與地方人文，創作14件地景裝置藝術。今年「縱谷大地藝術季」則分別在關山親水公園、鹿野鄉公所、新良濕地、后湖地區放置6件地景裝置藝術。

除了地景裝置藝術外，來訪遊客還能前往多良火車站、金崙溫泉、太麻里鄉金針山、知本溫泉、新良濕地，或到縱谷知名5星級酒店鹿鳴溫泉酒店泡湯，體驗最原汁原味品質最棒的溫泉，還有關山親水公園、池上伯朗大道和金城武樹，飽覽山海風光和徜徉田園美景，放鬆心情享受泡湯樂。

來到台東市區也可看逛逛鐵花村、大同海濱公園、森林公園，品嘗在地知名小吃，採購伴手禮。疫情警戒調降微解封，民眾出遊解放心緒蠢動，台東滿是驚喜的9月，處處都是值得造訪打卡，留下美好的新景點。

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