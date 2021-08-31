台東最美星空音樂會 9/4開唱

今年台東最美星空音樂會重啟，首場由阿爆（左）領軍。（台東縣政府提供）

2021/08/31 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕疫情趨緩，台東最美星空音樂會解封，7場金曲獎陣容接力挺，首場9月4日由知名原住民歌手阿爆領軍，在杉原海水浴場引爆熱力，陪大家度過一個浪漫慵懶之夜；台東縣政府表示，雖然疫情趨緩，但防疫警覺不可鬆懈，每場次晚間6時開放進場，入場需量測體溫、實聯制登記、禁飲食、全程配戴口罩並保持社交距離。

7場金曲獎陣容接力 阿爆領軍首場

隨著疫情趨緩受控制，台東縣政府宣布因疫延期的「台東最美星空音樂會」正式重啟，9、10月接力展開7場次。台東縣交通及觀光發展處表示，最美星空音樂會維持秘境演出模式，第一場9月4日由阿爆領軍，於甫開放的杉原海水浴場率先登場；第二場9月10日在海端鄉布農族文化館，由今年金曲獎最佳演唱組合獎的尋人啟事獻上美聲；第三場9月11日在延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區，由親愛愛樂弦樂團展現音樂生命力。

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第四場9月18日於長濱鄉八仙洞遊憩區，NSO國家交響樂團演奏家群將帶來音樂盛宴；第五場9月25日則由人氣樂團告五人於綠島鄉人權紀念公園開唱；第六場10月2日由大提琴演奏家范宗沛與豎琴獵人李哲音，在大武鄉尚武濱海公園伴隨浪濤星空隨心演繹；第七場10月9日於關山鎮關山親水公園，由知名歌手李千那和盧學叡壓軸獻唱。

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