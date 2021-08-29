《雲林》蘇治芬爭取中央1564萬 改善農水路

農路有路都變沒路了！農委會同意補助雲林1564萬元改善農路，要還給農民安全回家的路。（立委蘇治芬辦公室提供）

2021/08/29 05:30

路基都崩落田間 安全堪虞 預計9月底、10月初發包

〔記者詹士弘／雲林報導〕農路太爛，有路都變沒路了！農委會在民代爭取下，同意補助雲林縣政府1564萬餘元，改善北港、東勢、褒忠等鄉鎮逾2公里長農水路路況，還給農民一條安全回家的路，預計9月底、10月初發包。

請繼續往下閱讀...

立委蘇治芬表示，台灣受疫情影響，中央政府經費多投入紓困或前瞻計畫中，原本的農水路改善預算受到擠壓，地方能爭取的經費比以往減少許多，但褒忠、北港及東勢這幾條農水路路況非常差，路側的路基都崩落稻田間，有路快變成沒路，已影響公共安全。

路況都很差 有路快變成沒路

前議員張健福表示，有些路段真的非常危險，常有農民騎車跌落，會車時也很驚險，希望工程做了擋土牆後能穩固路基，未來將鋪成7米寬，民眾通行會更安心。

農委會同意補助褒忠鄉東馬鳴山、北港鎮後溝子（一）、北港鎮新生、東勢鄉月眉、東勢鄉路利潭（二）、東勢鄉普令厝等農地重劃區農水路改善工程，除路面還包含部分暗溝明渠、擋土牆，總長度逾2000公尺，經費約1564萬元。

長逾2公里 盼做擋土牆穩固路基

農田水利署雲林管理處副處長林富元表示，這1500萬元經費核定給雲林縣政府執行，另針對今年大、小型農機補助申請條件繁雜，農田水利署副署長蘇茂祥說明，今年農機補助申辦條件代耕10公頃或機耕協會證明雙軌制，申請時間延長至10月。

業者建議申請曳引機60馬力以下不需裝置GPS案，會帶回由資材組研議；蒜頭乾燥機是否列入小型農機補助機種，由農糧署研議；中國進口農機具由農糧署召集審查委員會審查，農機公會及農機協會可各推派2人加入審查委員會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法