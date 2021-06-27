雲林爭取小黃司機等 優先施打疫苗

2021/06/27 05:30

農漁會人員、獸醫師也納入

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣昨天持續「＋0」，縣府繼爭取鄰長、殯葬業者及果菜市場人員優先施打疫苗後，再向中央喊話，希望納入農漁會、獸醫師、計程車業者、瓦斯業者及鄉鎮市民代表列優先施打對象；另疫苗殘劑施打，有意願施打民眾可向28家醫療院所預約。

屏東發生計程車司機群聚感染，雲林縣長張麗善指出，經檢討相關民生消費及服務產業需求，已要求縣府工務處協助縣內具有較高接觸染疫風險者，如計程車業者，另消防局協助瓦斯業者、民政處協助鄉鎮市代表會先行造冊，希望中央能體恤行業特質的風險及相關防疫服務的辛勞，納入優先疫苗接種對象。

請繼續往下閱讀...

包括瓦斯業者及鄉鎮市民代

張麗善表示，農漁會是民眾經常接洽出入場所，特別因乾旱或大雨相關天然災損申辦頻繁，為加強防疫網，希望中央能將農漁會災害救助與第一線櫃檯人員及從事禽畜及毛小孩醫療的獸醫師也納入疫苗優先施打對象。

殘劑施打 18歲以上可預約

至於疫苗殘劑施打流程，雲林縣衛生局長曾春美指出，開放18歲以上未開放類別的公費接種對象申請施打，採預約申請，由民眾向合約醫療院所預約，留下基本資料及連絡電話，醫療院所依現場殘餘疫苗劑數，依序通知已預約民眾到接種地點，民眾需攜帶身分證明文件及健保卡前往接種。

曾春美表示，縣內快打站的殘劑也會依照中央疫苗預防接種殘劑處理規範，優先給現場第1至10類有意願者接種。另中央新一批莫德納疫苗預計7月1日送抵地方，縣府已安排疫苗施打站，加速施打進而提升疫苗覆蓋率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法