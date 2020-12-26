新北額滿國小入學審查 明年改線上作業

海山國小2019年額滿，新生報到採人工作業。（記者周湘芸攝）

2020/12/26 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府陸續推動線上作業、無紙化措施，新學年度額滿國小新生入學資料審查也將開放線上作業，預計2021年4月啟動作業程序，家長不用再到學校排隊等候，也減輕學校行政負擔；若審查有疑義，校方將以其他方式確認，同時也會保留部分時段，提供現場服務。

居住事實為先 再依設籍先後分發

教育局國小教育科長林奕成表示，新北市以每年3月20日為基準日，統計當年度應入學的新生人數，並依各國小學區預估各校新生人數，當超過現行每班編制29人時，即認定為新生分發「額滿學校」，於4月依「新北市公立國民小學新生分發及入學作業要點」，審查新生是否具居住事實，再依設籍先後分發，平均每班學生上限為34人。

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居住有疑義 校方實地查訪

林奕成表示，今年（109學年度）一般學校新生報到已全面線上化，但額滿學校因需審查紙本資料，仍須家長到校辦理；110學年度額滿學校也將採線上化審查，包括繳交資料、審查及公告錄取名單等，若居住事實有認定疑義，則由校方實地查訪或其他方式確認。

2020年額滿國小有20校

林奕成說明，自2016至2020年，額滿國小校數從7、13、15、16到20校，逐年增加，主要集中在土地開發或軌道建設經過的區域，如林口、淡水等新市鎮，及都會區鄰近捷運站、交通方便的地方；今年的20校包括汐止區白雲國小、青山國中小（國小部）；三重區集美國小；蘆洲區忠義國小；板橋區海山國小、莒光國小、板橋國小、新埔國小；中和區積穗國小；林口區頭湖國小、麗林國小、南勢國小、新林國小；三峽區龍埔國小、北大國小；樹林區桃子腳國中小（國小部）；淡水區新市國小、新興國小、育英國小、天生國小。

其他自1月起實施的線上作業、無紙化措施還包括：調解行政作業管理系統上線，民眾可即時查詢聲請案件辦理進度；建造執照無紙化審查及使用執照副本無紙化，提升行政效能。

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