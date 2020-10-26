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    首頁　>　生活

    新北月底前回收手機抽好禮

    2020/10/26 05:30

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市環保局推動「10月手機回收月」活動，即日起至10月31日在各地清潔隊設置回收、抽獎地點，民眾有機會用舊手機抽中新手機。

    環保局指出，舊手機要資源回收，但很多民眾當成一般垃圾丟棄，手機內有許多零件可以回收再利用，為了鼓勵民眾回收，民眾可到清潔隊兌換抽獎機會，11月中旬將抽出9位幸運得主，提醒民眾汰換舊手機時，先將個人的資料刪除，各區回收地點及時間可到環保局官網查詢。

    另外，新北市與凡立橙公司合作推出能夠回收PET寶特瓶、鋁罐、手搖PP杯及乾電池的「四合一智慧回收機」，即日起在小北百貨板橋區雨農店、三重區自強店、新莊區中正店3處，提供民眾24小時回收，回收所累積的點數可折抵小北百貨的消費。

    只要手機下載ECOCO APP並註冊帳號，在機台輸入手機號碼即可開始回收集點，點數可在全台的小北百貨、迷客夏連鎖飲料店或生活市集網購網站使用，詳情查詢ECOCO APP。

    另外，環保局也將於10月31日在樹林區興仁夜市舉辦「不塑購物挑戰賽」、11月1日在安和夜市舉辦「不塑購物接力賽」，即日起至10月30日開放民眾報名挑戰，詳情到環保局網站查詢。

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