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    首頁　>　生活

    《桃園》農水署長：停灌、非停灌區同等照顧

    桃園市長鄭文燦（左三）主持抗旱會議，包含農委會農田水利署長蔡昇甫（左二）、經濟部水利署副署長鍾朝恭（左一）都出席。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦（左三）主持抗旱會議，包含農委會農田水利署長蔡昇甫（左二）、經濟部水利署副署長鍾朝恭（左一）都出席。（記者謝武雄攝）

    2020/10/24 05:30

    未納停灌範圍農地 公糧收購、農業保險都持續

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府昨召開第二次抗旱會議，市長鄭文燦主持，農業委員會農田水利署長蔡昇甫、經濟部水利署副署長鍾朝恭受邀共商因應；蔡強調，桃竹苗有1.9萬公頃農田停灌可領取補助，未納入停灌範圍的農地，原本公糧收購、農業保險都繼續，政府對停灌區、非停灌區農民是「同等照顧」。

    非停灌區供水到生長完成

    蔡昇甫說，1.9萬公頃停灌農田中，水稻面積約1.3萬公頃，其他作物約0.6萬公頃，水稻每公頃補助14萬元，其他花卉、水果等作物已公布補償費用，未表列作物將由農委會專業小組評估後認定，實際耕作者可至農田水利署桃園管理處、石門管理處申請停灌補助，但不能繳公糧，若農地沒有在停灌區內，一定會供水到作物生長完成，也可以繳公糧。

    埤塘完成抽水設備設置

    鄭文燦表示，市府超前部署推動節水及備援措施，規劃放流水再運用，農田水利署桃園管理處「1-4號」埤塘完成抽水設備設置，啟用後每日可抽水0.5萬噸供應大湳水廠，市府也進行戰備水井及「1-4號」埤塘等供水測試，提供民眾更多取水點。

    盼三溫暖等業者自主節水

    鄭說，會請市府體育局、經濟發展局加強宣導運動中心、三溫暖等業者自主節水5到10%，未來若水情提升至橙燈則減少供水20%，若水情燈號轉為紅燈，將啟動各里供水站供水機制，並由市府調配送水能量，供應民生用水。

    而工業用水量較大，則由業者自行租用水車使用，戰備水井供水前，會先檢測水質，確保安全使用無虞。

    經發局長郭裕信表示，全市504個里，各設置1處供水點，達2000戶以上的151個里增設第2取水點，已盤整各區公所管理的519個水塔，預計加碼採購150個抗旱水塔，充實備援使用。

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