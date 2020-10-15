交部：基捷南港到八堵可先動工

基隆輕軌將升級為中運量的基隆捷運。 （資料照，基隆市政府提供）

2020/10/15 05:30

〔記者蕭玗欣、鄭名翔／台北報導〕交通部前天邀集北北基三市長首度召開「北北基軌道路網政策溝通平台」會議，會中確定基隆輕軌升級中運量的基隆捷運、台北端採地下化延伸到南港站、基隆輕軌與民生汐止線的汐東段整合等五大共識。交通部次長王國材昨受訪指出，基隆捷運台北端若朝地下延伸至南港站案，建設經費恐翻倍、約六十億元，按往例，直轄市台北市須要分擔一半經費。

八堵到基隆段路權待討論

至於基隆捷運八堵到基隆路段，台鐵是否要讓路給基捷，王國材表示，基隆捷運當初規劃八堵到基隆就使用台鐵路權，但基隆端非常困難，當地有很多人反應希望把台鐵留下來，所以還要再做各種方案的評估，初步就是先做南港到八堵，後面有共識再做第二階段討論。

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台北市長柯文哲前天承諾，願協助分擔基隆捷運延伸至台北市地下化所增經費；他昨天向北市議會國民黨團報告時，挨轟未先向議會報告就先答應，且北市只有一站卻出錢當冤大頭，根本是在為基隆市長林右昌作嫁。柯文哲則回應，僅針對南港展覽館至南港站所多出的地下化工程出一定比例經費，預計三十億以內。

交通部長林佳龍昨接受媒體聯訪時強調，交通部提供政策溝通平台，也各取所需創造雙贏，不是針對特定一名地方首長的努力。

新北市長侯友宜表示，希望北北基軌道路網平台儘速召開第二次會議，確立推動目標、方向與細節。

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