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    首頁　>　生活

    桃園國慶出遊 中壢青埔擠進15萬人次

    2020/10/12 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕國慶連假昨天結束，市府觀光旅遊局依與中華電信公司合作的景點人流大數據統計，市轄20個景點在3天連假共計攬客49萬4054人，其中人流最多的排行榜和中秋連假幾乎一樣，前5名小幅變動，僅竹圍漁港和石門水庫風景區排名互換，旅客數由中壢青埔休閒遊憩區15萬2052人次居冠，接續為大溪老街6萬4456人次、竹圍漁港4萬4253人次、石門水庫風景區4萬3338人次、慈湖3萬5601人次。

    第6至第10名，分別為虎頭山風景特定區3萬2214人次、永安漁港2萬5372人次、龍潭大池2萬0661人次、新屋綠色走廊1萬7111人次、觀音蓮花園休閒農業區1萬4105人次。

    觀旅局表示，國慶連假期間，大溪老街、竹圍漁港在前天、昨天下午都兩度出現紅燈警示，並有多次出現黃燈警示，而虎頭山風景區也於昨天近午時段出現黃燈警示。

    因應中央政策推廣「防疫新生活運動」，在國旅大爆發之際，市府為兼顧旅遊品質，今天起將調整桃園景點人潮警示燈號，修改為「桃園觀光景區舒適度燈號」，依各景點人潮流量百分比，將顏色燈改為表情燈號，分別以3種可愛表情燈號顯示各景區舒適、略多和擁擠等人潮狀況，讓民眾安心出遊。

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