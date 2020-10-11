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    先拿貨物 月底結帳 部落濃情柑仔店 超商難取代

    環山部落環青商店具有40年歷史。（記者張軒哲攝）

    環山部落環青商店具有40年歷史。（記者張軒哲攝）

    2020/10/11 05:30

    記者張軒哲／專題報導

    原住民部落地理位置偏遠，隨著民眾消費習慣改變，連鎖超商近年也在原鄉插旗，台中市和平區谷關與大梨山地區近年陸續有超商進駐，就連台中市最偏遠的環山部落也有超商，首當其衝就影響到高山雜貨店生意，但也有原鄉居民指出，雜貨店多了信任跟人情味，是超商無法取代的服務。

    目前台中市28區皆有連鎖超商進駐，山地原住民區和平區以谷關風景區最早有超商進駐，大梨山地區3年前開始有超商在海拔1680公尺環山部落入口開店，2年前其他超商也進駐梨山賓館旁，提供遊客跟當地居民更多便利性。

    不過環山部落家庭主婦張淨雅說，自己從低海拔的裡冷部落嫁到環山16年，從童年就開始在雜貨店購物，習慣月結，環山目前的3家雜貨店都逾20年歷史，傳統的結帳櫃台上只有小型計算機跟小帳本，她都在雜貨店買魚、菜，先將金額記在個人小帳本上，月底再去結帳。

    領錢、麵包、熟食 超商較方便

    環山的超商開業3年，繳費跟ATM領錢都很便利，部分居民仍習慣在雜貨店消費，但超商常有買1送1活動，麵包跟熟食也比較衛生，還是衝擊到雜貨店經營，同樣的情況也發生在梨山部落。

    過去多數原鄉居民習慣用賖帳方式在雜貨店消費，雜貨店會準備每1戶的小記帳本，記下每1筆消費金額，多數居民會在月底結清當月消費。環山居民宋曉文說，童年常到環青商店購物，即使到豐原上班多年，每次回部落還是會去買小糖果跟零嘴回憶童年時光，這是超商沒有的。

    記帳顧客往生 不好意思上門要錢

    環青商店業者宋月美坦言，開店40年常遇到欠帳的民眾往生，也不好意思上門要帳，超商營業之後，生意受到很大影響。

    環山部落是台中市最偏遠的原住民部落。（記者張軒哲攝）

    環山部落是台中市最偏遠的原住民部落。（記者張軒哲攝）

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