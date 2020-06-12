不允諾移除蔣銅像 柯：時間到就會消失

2020-06-12 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴台北市議會進行市政總質詢，台北市議員林穎孟要求在今年底前全面移除公園、學校等公家場地上的前總統蔣介石與蔣經國銅像，但柯不願允諾移除，還反問：「我很久沒遇到這個問題了，怎又拿出來講？」甚至說沒事就沒事，何必搞得烏煙瘴氣，時間一久就會消失了。

林穎孟表示，《促進轉型正義條例》第五條規定，緬懷威權統治者的象徵，應予移除、改名，她認為，蔣中正、蔣經國過去是酷刑加害者，竟還用銅像的方式崇拜，甚至還說他們是民族偉人、國家救星，她要求政府不應該「肯認」酷刑等不公不義的價值，並該依法行政移除銅像。

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林穎孟指出，台北市有八座公園、四十七間國小、卅二間國高中、一間大學，總計八十八處公家場地設立蔣中正或蔣經國銅像，北市府應在今年底前完成全面移除。

柯文哲先問，處理方式是真的要拆掉嗎？他認為台灣最大的問題是法令訂在那邊不用執行，中華民國訂在那邊的法律不執行的一大堆。林穎孟說，柯過去強調依法行政，為何這個就不執行？

柯文哲卻稱，很久沒遇到這個問題，怎會又拿出來講？會研究要怎麼處理，但沒事就沒事，何必搞得烏煙瘴氣，時間到了就會解決、消失了。

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