高雄5區14萬戶 下週二停水12小時

5區14萬戶下週二將停水12小時。 （記者陳文嬋攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司將於下週二（十六日）辦理「澄清湖淨水場DCS設備更新工程」，高市鳳山等五區共十四萬八百八十四戶停水，另有四十一萬二千四百六十六戶水壓降低，總計影響五十五．三萬戶用水，高雄超過一半用戶受影響。

停水時間 上午8時至晚上8時

高市自來水用戶大約一○七萬戶，水公司澄清湖給水廠將辦理「澄清湖淨水場DCS設備更新工程」，以更新廠內老舊零件，加強澄清湖廠穩定供水，下週二上午八時至晚間八時停水十二小時。

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水公司說，停水範圍有鳥松、仁武、鳳山、三民、前鎮區，其中鳥松區大華、夢裡、鳥松、坔埔里；鳳山區忠孝、忠義、中和、文德、武慶、武漢、新強、新武里；前鎮區瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞崗、瑞西里；仁武區拷潭、仁慈里停水。

另三民區博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛里也停水。

另有41萬戶水壓降低

水公司指出，水壓降低地區有苓雅、鹽埕、新興、前金區；鳳山區鎮西、協和、曹公、鳳崗、文衡、文德、文福、文華、文山、文英、忠誠、武松、鎮北、北門里；三民區其餘未停水區域。

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