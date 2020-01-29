國道北上昨爆最大車流量 今續壅塞

國五昨天車潮回堵，一度從雪隧口回堵逾6.5公里，預估今車潮仍多，但下午過後應該就可稍微緩解。（記者張議晨攝）

2020-01-29 05:30:00

〔記者簡惠茹、張議晨／綜合報導〕今天是農曆大年初五收假日，高公局預估持續會有北返車潮，國一、國三和國五部分路段都會出現車多情形，車流將是平日的一．六倍，建議北返用路人上午時段出發。公路總局則提醒，台六十一線竹北路段、台九線蘇花公路北向也都將出現北返車潮。

昨天大年初四爆出春節連假國道北返車流最大量，高公局統計，昨天凌晨零點到清晨五點的交通量為年平均平日的三．一倍，截至晚間六點，國道交通量為九十一．八百萬車公里。

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坪林行控中心表示，昨天上午八點半開始國五就出現北返車潮，傍晚雪隧北上洞口往南一度回堵五．五公里左右，各匝道以羅東交流道回堵最長，達到兩公里，最壅塞時雪隧洞口車速大概二十到三十公里，從礁溪開往南港系統需比平常花三倍時間。

高公局建議，民眾可改走台九線北宜公路至坪林轉國道五號，以尖峰時間來算，從礁溪轉運站出發，會比塞在雪隧前節省約四十分鐘以上時間。

七壅塞路段建議上午出發

今天是春節連續假期最後一天，民眾紛紛準備北返回到工作崗位，高公局預估國道北向交通量可能會有平日的一．六倍，相關疏導措施包括國五下午兩點到晚間九點實施北向高乘載、單一費率、國三新竹系統至燕巢系統再八折收費、開放路肩、匝道儀控等等。

高公局預估今天壅塞路段，將出現在國一北向新竹湖口路段、南屯后里、西螺埔鹽系統、國三北向關西大溪、草屯霧峰、竹山中興、國五北向宜蘭至坪林等七大路段，建議北返用路人儘量於上午時段出發，或利用台六十一線免費快速公路，節省時間。

省道方面，公路總局表示，蘇花改昨天從中午就開始出現北上車流，往返屏東及台東的台九線南迴改草埔路段及台六十一線鹿港路段北向，下午起也出現車多情形，今天省道易壅塞路段包含台六十一線竹北路段、台九線蘇花公路北向等。

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