《吃喝玩樂迎新年》滿山濃郁 咖啡香

台南東山鮮豔的「鐵比卡」阿拉比卡品種咖啡豆。 （記者王涵平攝）

2020-01-27 05:30:00

前言︰美好的春節假日，最適合上山來趟浪漫咖啡之旅！喜歡特色店家可遊台南東山咖啡公路，去屏東能享受有機咖啡，到花蓮則體驗採收學沖泡，如果口袋夠深，就去嘉義品嘗世界級的咖啡。

【嘉縣咖啡 獲獎無數世界級】

■記者蔡宗勳

嘉義縣咖啡種植面積139公頃，年產量136噸，以阿里山鄉67公頃、65噸最多，阿里山、梅山、番路咖啡大多種在海拔800公尺以上，高海拔、低均溫，以致成長慢，品質媲美國際頂級咖啡，有機會像阿里山高山茶一樣行銷全世界。

請繼續往下閱讀...

大阿里山高山咖啡稱為世界級，可不是自誇，有成績可證明，「2019台灣國產精品咖啡豆評鑑競賽」，全國147件咖啡參賽，嘉縣囊括特等獎1位與頭等獎3位，20個大獎就抱走14個，去年嘉縣也是超級大贏家。

獲獎無數的「咖啡王子」方政倫，種植5千棵咖啡樹，品種達30多種，經不斷實驗，目前以有世界上最昂貴咖啡之稱的「藝妓咖啡」為主，種了3千多棵。

方政倫的「藝妓咖啡」每磅要價4600元，已是世界頂級，事實上，他曾獲全球咖啡界公認的「Coffee Review」專業評鑑網站評為93分，此高分放眼全球也是屈指可數。

目前阿里山公路主線與支線有不少遠近馳名的咖啡館，除了位於阿里山鄉公所附近的方政倫「鄒築園」，同樣位於阿里山鄉樂野村的「優遊吧斯鄒族文化園區」、「然井茗露 x 阿里山霧很濃」等店咖啡，也都各有特色，受到愛喝咖啡的遊客喜愛。

阿里山公路沿線的咖啡店交通都算便利，備有停車場，周邊用餐方便，春節期間阿里山公路交通易壅塞，遊客上山要有塞在車陣中的心理準備。

順道遊》竹崎鄉奮起湖

嘉義縣竹崎鄉奮起湖風景區有「南台灣的九份」之稱，奮起湖為阿里山鐵道中繼站，也是台灣最高的老街，老街瀰漫著濃濃的懷舊氣氛，成為旅遊一大特色，店家販賣各類特產，著名的鐵路便當、豆腐、火車餅是遊客必吃的美食，農曆春節還可欣賞到盛開的山櫻花。

奮起湖除了老街和鐵道車站的人文風情，周邊還有大凍山觀日峰、靈岩十八洞、明月窟、洞天福地、天塹等10多處景點，不管是逛老街、吃美食或爬山健行都很愜意。

【屏東咖啡 有機生產部落風】

■記者邱芷柔

日治時期，日本人在屏東三地門鄉、泰武鄉試種「阿拉比卡」品系中，品質佳、風味優的「鐵比卡（Typica）」咖啡樹，並在此指導原住民種植，隨著日本人撤退，咖啡也被遺忘在山林中。

如今屏東部落還有許多樹齡逾80年的咖啡老樹，屏東縣政府協助部落居民將日治時期試種殘餘的咖啡樹轉植、重新栽種，莫拉克風災後，屏東咖啡種植面積大幅成長，目前全縣面積達281公頃，咖啡農戶近400戶，均為全國之冠。

鐵比卡栽種困難，但在台灣山區適應百年加上農試單位馴化，因此在屏東生長狀況良好，擁有多層次的口感，酸度適中、溫和回甘，若採淺焙，喝起來有花果香及蜜香，如採深焙，則會有堅果、黑巧克力的風味。

屏東咖啡主要集中在屏東縣東側的原住民鄉山區，包括三地門、霧台、瑪家、泰武、來義、春日、獅子等鄉區，各鄉不同海拔與環境的微型氣候影響，生長出來的咖啡豆也各有特色。

以「有機咖啡」為特色的泰武鄉吾拉魯滋部落，長年致力於推動咖啡產業發展，全鄉有186戶咖啡農，驗證面積超過30公頃，是台灣單一產區最大的有機咖啡產區；走進吾拉魯滋部落，可以看見 「泰武有機咖啡產業發展館」，是屏東唯一通過「全有機咖啡後製加工驗證」的場域，兼具生產、教學、分級交易與觀光等多功能。

一旁的「吾拉魯茲部落咖啡屋」則網羅泰武鄉及屏東不同產區的優質咖啡，咖啡屋中還有專業的杯測師進駐，為咖啡品質把關，並提供手烘咖啡豆、咖啡杯測、石板屋導覽、手紋體驗及腳踏車租借等服務，一旁設有停車場，這裡可以作為品嚐屏東咖啡的起點，沿著185線還能走訪屏東不同咖啡產區，喜迎咖啡撲鼻香。

順道遊》泰武國小

同樣位在吾拉魯茲部落的泰武國小，可以從咖啡屋步行抵達，泰武國小是屏東第一座以太陽能板做屋頂的學校，被日本土木學會學者專家們評為全世界最美麗的小學。

排灣族的三原色黃、綠、紅，是校園裡的主要色調，象徵尊重、和諧、賜福，還可看見以百步蛇花紋環繞的迴廊外牆，以陶壺、太陽為主題的圖騰，讓排灣族的神話在校園裡世代相承。

校園裡的石板屋則是由泰武國小全體師生一起打造，裡頭陳列、販售部落藝術家及校內師生的手工藝品，琳瑯滿目的琉璃珠、皮雕、木雕、古謠唱片等，成為吾拉魯滋部落的文創中心。

【瑞穗咖啡 體驗採收學沖法】

■記者花孟璟

來到花蓮瑞穗鄉的舞鶴台地，此地栽種阿拉比卡咖啡的歷史已有90年，每年11月到隔年春天都是「咖啡櫻桃」紅熟的季節，跟著在地咖啡青農謝瑋翔、劉承彥來到舞鶴的咖啡園，可以體驗採收咖啡豆、學習正統手沖咖啡技法，甚至還可以學自己烘豆，讓遊客來到產地，不僅僅會喝咖啡，還能晉身「咖啡達人」！

花蓮瑞穗鄉因為北回歸線通過，是最適合咖啡生長的緯度，驅車到舞鶴台地上的「東昇茶行」旁，還有紀念「花蓮咖啡之父」的國田正二開拓之碑。國田氏1930年到舞鶴拓墾，與地方仕紳成立「住田咖啡農場」，栽培咖啡及紅茶，歷史悠久！

雖然二戰後咖啡一度被遺忘，但咖啡樹並未消失，近年台灣吹起咖啡風潮，農民再度把老欉咖啡挖出來種，也引進新的鐵比卡品種，更學習日曬、水洗及蜜處理等不同處理法，目前咖啡田面積約40公頃，在地瑞穗鄉農會為增進農民技術，已連續3年舉辦花蓮縣精品咖啡評鑑、手沖咖啡比賽。

在「好茶咖啡工作室」、舞鶴茶園「公主咖啡」都喝得到在地生產、烘焙最新鮮的咖啡。地方青農也成立瑞穗鄉休閒農業推廣協會，提供咖啡園導覽解說，認識咖啡豆「從種子到杯子」的過程，預約電話︰（03）886-2989。

順道遊》紅葉溫泉旅社

到瑞穗鄉遊玩，可不要忘記順便來泡個暖湯！開車往中央山脈的方向不到半小時車程，可抵達紅葉溪畔、在地人俗稱「內溫泉」的萬榮鄉紅葉溫泉，與「瑞穗外溫泉」不同的是，內溫泉泉質透明無色無味，泡起來相當舒適。

內溫泉唯一的溫泉旅館「紅葉溫泉旅社」是典型的日本木造老建築，日治時代是日本警察療養所，大門口圓形的洗石子噴水池、突出的門廳有「切破風」的斜屋頂雨庇，門口兩株巨大的蘇鐵，仍大致維持原貌，時光似乎在此凍結！

溫泉旅社可住宿也可純泡湯，分為個人湯屋及大眾池，裝潢非常懷舊，價格亦經濟實惠，純泡湯每人只要150元，住宿房間也是日本榻榻米，是喜歡懷舊風格旅客的好選擇。

【東山咖啡 各式店家有特色】

■記者王涵平

台南市東山區山區在海拔500公尺至800公尺高度，最適合種植咖啡，在日治時期就開始栽種以阿拉比卡（Arabica）品種為主的咖啡。因為鄰近曾文水庫、烏山頭水庫及白河水庫，並採半日照栽培管理，在有利於咖啡生長的溫度、濕度、土壤等環境條件配合下，生產出具有獨特風味的東山咖啡。不苦、不澀、入口甘醇帶有獨特香氣，自2013年開始送至美國咖啡品質協會（CQI）爭取國際級精品級認證以來，已有18支生豆榮獲認證，其中2018年大鋤花間獲得87.33最高分。

台南175市道即知名的東山咖啡公路，沿途有許多咖啡農自產自銷咖啡店，農民老闆各有不同的人生故事，且每間店因烘焙、沖煮的差異，咖啡口感各有特色，但相同的是堅持提供在地種植的咖啡豆，絕不摻雜進口咖啡豆，甚至以咖啡入菜的創意料理，深深吸引遊客到訪，啜飲一杯東山咖啡，眺望嘉南平原美景、坐看雲起時，實為人生一大享受。

近年由於氣候變遷造成節氣異常，雖然東山咖啡豆多在年底前採收完成，但去年因雨水較多，不少咖啡園仍可見咖啡豆，甚至已有部分園區開始綻放咖啡花，春節期間走訪東山咖啡園，幸運的話可看見咖啡生態。

由於咖啡公路路邊無法停車，因此店家均附有停車場，現在連新營客運都提供前往咖啡公路的路線。

順道遊》孚佑宮仙公廟

崁頭山孚佑宮仙公廟是東山咖啡公路上重要景點，廟內主祀八仙中的呂洞賓，是全台的仙公祖廟，也有著全台唯一奉祀齊全的八仙神像。在孚佑宮前是眺望嘉南平原的絕佳地點，進香、登山民眾絡繹不絕，登山步道可遠眺枕頭山，來回約兩小時，廟內提供素齋，費用隨喜，不少民眾也會來賞夜景。

大阿里山高山咖啡品質連老外都讚不絕口。 （記者蔡宗勳攝）

嘉義方政倫種植的「藝妓咖啡」每磅要價4600元，已是世界頂級。 （記者蔡宗勳攝）

嘉義「咖啡王子」方政倫的「鄒築園咖啡」。（記者蔡宗勳攝）

花蓮瑞穗舞鶴台地特產日曬「鑽石加納納」，啜飲起來有花香也有果香。 （記者花孟璟攝）

屏東泰武「吾拉魯茲部落咖啡屋」中有專業的杯測師進駐，為咖啡品質把關。（記者邱芷柔攝）

東山咖啡農多在自家生產咖啡豆，絕不摻雜進口咖啡豆。 （記者王涵平攝）

屏東咖啡擁有多層次的口感，酸度適中、溫和回甘。（記者邱芷柔攝）

日曬咖啡豆是嘉義縣產區山景。（記者蔡宗勳攝）

花蓮瑞穗冬季限定的「咖啡園導覽」，小農帶遊客進入咖啡果園親手摘取「咖啡櫻桃」。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法