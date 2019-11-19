三灣落羽松祕境 將設臨時停車場

三百多棵落羽松隨風搖曳，每株呈現紅、澄、綠三色交錯，整齊排列於田間，美景醉人。（記者鄭名翔攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉「水中落羽松」近年爆紅，每逢十一月底至一月下旬賞期總湧入大量人車，衍生交通問題，公路總局今年初於台三線一○一公里處前後兩公里路邊畫設紅線，由警方嚴格取締違停，三灣鄉公所則與周遭地主協商，開闢三處臨時停車場，可提供一百多個車位，請遊客多加利用、以免挨罰掃遊興。

三百多棵落羽松坐落水田隨風搖曳，每株呈現紅、澄、綠三色交錯，整齊排列於田間，地主蘇盛泉七年前買下該處十六甲山坡地，在山坳處水田廣種落羽松，逢秋冬之際，樹葉開始轉色，綠、橘、紅三色漸層羽葉倒映水影，美景醉人，蘇盛泉也大方免費開放入園，成為近年超夯拍照打卡景點。

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彎道又違停 亂象多

但因停車困難，許多遊客便將車輛停放路邊，不僅壓縮車道，再加上該處為大彎道，易衍生事故，還有許多商家占路擺攤，導致嚴重交通亂象，去年三灣鄉公所先於沿途放交通錐，今年初再與公路總局、警方研議後，於秘境入口前後兩公里畫設紅線，全面禁止停車。

可提供百餘停車位

三灣鄉長温志強表示，為解決停車空間不足問題，已與鄰近私人地主協商整闢空地，提供三座臨時停車場，預計可容納一百多輛自小客車，足以紓解車潮，明年則擬爭取經費，拓寬通往落羽松秘境的聯絡道，使車輛可進入停車。

三灣鄉公所也與落羽松管理方洽商，將沿途攤商全數納入園區範圍內，讓遊客步行欣賞水中落羽松途中，順道採買在地農特產，不僅維持小農商機，也能改善交通亂象。

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