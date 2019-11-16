阻斷膠原蛋白糖化 熟齡也有美肌

▲熟齡皮膚的問題是由於皮膚功能退化。（照片提供／林靜芸）

2019-11-16 05:30:00

文／林靜芸

熟齡的皮膚困擾包括：過敏、斑點、暗沈、皺紋、鬆弛。熟齡如何擁有好皮膚？

◎正常的皮膚建構於以下4個功能：

●角質細胞生成：基底層形成表皮細胞，往上移動過程失去細胞核，形成角質層。

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●皮膚障壁：皮脂腺分泌脂肪、膽固醇、神經醯胺，以特殊比例聯結角質細胞，形成皮膚障壁。

●自然保濕因子：儲存於上皮細胞的蛋白質，因為角質層的水份下降，分解為自然保濕因子，負責調節濕度。

●角質層剝落：水份足夠的狀態，老化的角質層細胞由降解酶作用，自然剝落；如果保濕沒做好，剝落不良，光線反射度下降，皮膚顯得暗沈，如果局部堆積，就是斑點、粗糙。

過度清洗 熟齡肌反有害

熟齡肌膚自我防護，自我癒合功能下降，產生過敏、斑點、暗沈、皺紋、鬆弛等困擾。傳統的皮膚保養無法滿足熟齡的需求。舉例來說，傳統洗潔劑強調洗淨，實務上，年輕人的表皮細胞，每28天代謝一次，老人是42天，熟齡皮膚角質層較薄，油脂分泌減少，過度清洗反而有害。而且年輕人的保養強調控油，去角質；熟齡肌膚並不適用。

控制血糖能減緩老化

醫美抗老化，例如音波、電波、雷射等等，使不規則的膠原蛋白，彈性纖維排列整齊，並促進纖維母細胞增生膠原蛋白，此外，已知血糖升高，膠原蛋白糖化會加速老化，控制血糖便能減緩老化。

最新的化妝品科技是站在以上的學問基礎，例如阻斷膠原蛋白糖化，使皮膚擁有年輕、排列整齊的膠原蛋白。又例如最近流行的表觀遺傳學，是研究在不改變染色體序列的前提下，通過某些機制，引起遺傳的基因表達或細胞表現型的變化。

利用表觀遺傳學，使老人角質細胞代謝加快，便能達到年輕的效果，從實驗數據看來，確實已有療效。

人類一直夢想不老，這個美夢看起來會從皮膚先實現。

（作者為聯合整形外科診所院長）

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