新北》得過流感再打疫苗 醫生：仍有保護力

新北市公費流感疫苗15日開打，新北市衛生局邀來雙胞胎藝人左左右右示範，鼓勵小朋友勇敢接種，市長侯友宜（左二）到場關心。（記者何玉華攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者何玉華／新北報導〕第一階段公費流感疫苗昨天開打，由於接種時間延遲，十月已陸續有校園學生感染流感的情況，林口長庚兒童健康研究部主任黃裕盛說，今年公費流感疫苗由三價升級為四價疫苗，有些學童雖然已經得過流感，但可能只是其中一型病毒，例如A型的H1，但還有H3、B型的兩型，接種流感疫苗還是具有保護力。新北市長侯友宜也呼籲民眾，依專家建議分批接種。

公費流感疫苗接種 醫生先評估

新北市四十餘萬名國中小、高中職及五專一至三年級學生、醫事人員，昨天起施打流感疫苗，侯友宜一早到江翠國小關心學校接種情形，他說，十二月八日起，六十五歲以上及滿六個月學齡前幼兒施打；明年元旦起為其他公費施打對象。施打前，會先由醫生評估身體狀況，若有發燒等情形，暫未能完成接種者，自十二月八日起可持補接種通知單及健保卡至全市六百六十家合約醫療院所及衛生所施打。

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擴大免費族群 明年元旦開打

侯友宜說，除了中央公告的公費對象，新北市自編預算擴大免費族群，將在明年元旦開打，分別是設籍中低收入戶、低收入戶、身心障礙等；產後護理之家非醫事人員；社會局登記且實際從事的居家型托育保母；客運司機以及國中小、高中職、五專教職員工，全市總計有近一百萬市民可享受公費流感疫苗的福利。

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