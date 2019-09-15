機車外送員 當心毛囊炎上身

2019-09-15

◎文／胡怡萱

一名20多歲年輕男性是異位性皮膚炎患者，原本病情已穩定控制，但他想要多賺點外快，因此接了機車外送美食服務的工作，在大熱天騎機車到處送餐，沒想到長時間流汗悶熱，不僅讓異位性皮膚炎變嚴重，還多了背部大片的毛囊炎，又癢又刺痛。

毛囊炎容易發生在皮膚表面皮脂分泌旺盛的部位，例如：前胸、後背、頭皮、肩膀和上臂，成因包括細菌滋生、過度摩擦刺激，一開始會先有搔癢的泛紅丘疹，後來如果沒有好好控制，會變成膿皰，甚至是腫大發炎的結節。

高溫汗流浹背 毛囊炎上身

◎毛囊炎有很多種，最常見的是細菌性毛囊炎和黴菌性毛囊炎。

●細菌性毛囊炎的治療方式以含抗痘成分的外用藥膏，嚴重時可加上口服抗生素以及消炎藥。

●黴菌性毛囊炎是以皮屑芽孢菌的感染為主。感染此菌常見的疾病為脂漏性皮膚炎以及汗斑，但是當其感染到毛囊時，如果照一般細菌性的治療方法，無法達到明顯的進步，其皮膚表現和細菌性毛囊炎略有不同，可見大小相近的毛囊紅色丘疹合併許多膿皰；前述的年輕外送員即是感染此種毛囊炎。

如真的很難跟細菌性毛囊炎區分時，也可以做皮膚刮屑檢驗，看看其毛囊內是否有皮屑芽孢菌的孢子，治療方面，需加上外用或口服抗真菌藥物，抗屑洗髮精使用在毛囊炎患部。

當然，毛囊炎不僅限於上述這兩種，成因很多，甚至有些藥物也會導致毛囊炎，民眾如有類似的皮膚問題，需要就診給專業醫師評估。

適時擦汗換衣 降低感染率

民眾如果要預防毛囊炎的發生，平時應適度清潔皮膚，油脂分泌多的部位可以使用控油產品，貼身衣物應使用吸汗透氣的材質，毛巾也要時常更換和消毒，像是這個門診案例，本身是異位性皮膚炎患者，皮膚抵抗力較差，其他長時間在戶外工作者，例如：警交、消防員、工廠工人，或大量戶外活動者，流汗後應適時將汗水擦掉或更換衣物。

（作者為京硯聯合診所皮膚科醫師、馬偕紀念醫院兼任皮膚科醫師）

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