花蓮清除小花蔓澤蘭 收購目標165公噸

2019-09-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣近年被素有「植物殺手」之稱的外來種小花蔓澤蘭肆虐，嚴重威脅原生物種，農政單位每年委託鄉鎮市公所雇工清除並收購，每公斤八元，三年來已達四百卅公噸，今年收購目標創歷年新高，預計達一百六十五公噸，要趕在十月開花結籽前盡力清除。

小花蔓澤蘭有「綠癌」封號，生長速度驚人，每平方公尺可產十七萬顆種子，因繁殖力旺盛、不易根除，蔓延後會以極快速度佔據廣大林地，更侵入社區，排擠掉其他原生植物生存空間，影響生態平衡。

林務局每年補助一公斤五元辦理收購小花蔓澤蘭，提高民眾意願並達成清除效果，花蓮縣政府也加碼補助三元，合計以每公斤八元、委託十三鄉鎮市公所辦理收購。另針對萬榮鄉等九個入侵嚴重地區，則補助公所雇工清除。

花蓮縣政府農業處長羅文龍說，二○一六年收購數量一百三十公噸、二○一七及二○一八年分別是一百五十公噸，今年則預計提高收購至一百六十五公噸，其中萬榮鄉、玉里鎮、光復鄉、瑞穗鄉、花蓮市、卓溪鄉、富里鄉、壽豐鄉及豐濱鄉等九個鄉鎮市公所，屬入侵較嚴重區域。

他說，萬榮鄉公所已於八月廿二日起陸續進行清除及收購作業，目前收購量達五十噸，約占全縣的卅％，由於當地並無垃圾掩埋場，委由鄰近鳳林鎮提供垃圾掩埋場協助處理收購後的小花蔓澤蘭植體。

花蓮林區管理處表示，小花蔓澤蘭原產中南美洲，因強勢入侵特性而名列世界保育聯盟「世界百大入侵物種」名錄，自二千年報載在花蓮縣發現危害情形後，至今已遍及全台低海拔林地，遭蔓藤覆蓋纏勒的植株，則會因光合作用受阻而枯萎死亡。

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