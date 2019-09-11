三高患者吃烤肉 掌握「三少一多」

2019-09-11

記者翁聿煌／新北報導

58歲的林先生患有高血壓，雖然控制良好，中秋佳節想和親友一起吃烤肉，卻又擔心吃過量會影響血壓，特別詢問營養師該怎麼做？營養師提醒，烤肉應掌握「少醬料、少加工、少飲料、多蔬菜」的「三少一多」原則，且自製「低鹽、低油」的燒烤醬，既美味又健康。

台北慈濟醫院營養師徐綉媛說，「燒烤PARTY」幾乎成了中秋節的全民運動，但許多人會先用醬料醃製食材，在燒烤時，又反覆塗抹燒烤醬汁，不知不覺中，就會吃了過量的鹽份、糖份，對慢性病患造成健康危害。

她指出，許多人會選擇市面上的加工食品作為燒烤食材，但加工食品中，大多含有食品添加物，如品質改良劑、防腐劑，也會使用大量調味料及油炸方式製作，且磷含量偏高，食用過多恐對身體造成不利影響。

她提醒民眾，想吃燒烤又想要健康，遵從以下原則，並利用健康食材自製醬料：1.遵循「三少一多」的原則，少醬料、少加工、少飲料、多蔬菜；2.燒烤醬兩湯匙即可，勿在食材上反覆塗抹醬料；3.選擇看得見食物原型的自然食材，避免加工食品；4.以無糖飲料取代含糖飲料，以免熱量過高；5.慢性腎臟病患者建議先汆燙再烤，避免鉀離子攝取過多；6.高血壓、腎臟病、心血管疾病等慢性病患者，建議向醫師或營養師諮詢注意事項，避免造成身體負擔。

營養師建議民眾可自製「果香燒烤醬」，材料：1顆奇異果、20克蘿蔔、2小匙薄鹽醬油、半顆檸檬、少許白芝麻及花生粉、1小匙橄欖油，以及1小匙糖（糖尿病患者可用代糖取代）。

作法很簡單，將奇異果去皮和白蘿蔔打成泥，然後將全部材料放入碗中，攪拌均勻即可。

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