健檢送智慧錶「沒影」彰縣府︰還在測試

2019-09-08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府為鼓勵縣民接受「全民健檢」，今年祭出「做健檢，送智慧錶」策略，如今「全民健檢」近尾聲，民眾還沒拿到手錶，抱怨縣府行政效率低落。對此，衛生局長葉彥伯表示，智慧錶測試已進入最後階段，預定九月中下旬後開始發放，目前已在規劃發放流程及行程，預計安排至少一百五十個以上定點、廿七處衛生所發放，近日就會通知參加健檢的民眾領取。

佈建期遇雨 預定中下旬發放

葉彥伯指出，這是經濟部工業局前瞻計畫的一部分，由彰化縣示範以智慧型裝置作為銀髮族照護管理，由光寶科技得標，經核定與彰化縣政府合作的兩年計畫。

他強調，本案是首次大規模用於全縣戶外區域布建的試辦計畫，因佈建期間遇到大雨天數過多，加上GPS定位功能，測試上增加許多時間。

萬支錶待領 得過五關斬六將

縣府共準備一萬支智慧錶要贈送給縣民，有意者須先到衛生所登記，通過體適能測驗，再完成健檢，還要上衛生局官方Line群組按讚，並加為好友，其次要到彰化衛生局的臉書官網按讚，有拿不到的民眾嘲諷說「拿個錶，過五關斬六將」。

這支智慧錶號稱價值五千元，除了有時間顯示外，還可獲得即時的心跳、健走步數、睡眠等資訊，也可以透過雲端和群組相互比賽，達到運動競賽的樂趣。

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