員林果菜市場周邊道路拓寬 年底動工

2019-09-06

〔記者陳冠備／彰化報導〕終於要動工了！彰化縣員林市果菜市場常有大型車輛進出採購，造成會車不易，且柏油路面不堪卡車重壓，坑坑洞洞，買菜有如上戰場，民怨不斷，希望拓寬道路；立委陳素月二○一七年曾向內政部營建署爭取二．三二億元補助，計畫進行周邊道路拓寬，但該地位處一八四公頃市地重劃範圍，產權複雜，遲遲無法拓寬，歷經二年，上百戶地主終於全部同意徵收，預計今年底就能動工。

員林果菜市場是當地果菜攤販批發集散地，大車出入頻繁，在一八四公頃市地重劃後，地方多次要求拓寬市場周邊的復興路、新生路、惠農路，但上述道路夾雜不少私人土地，徵收不易，陳素月近日邀集營建署、縣府與員林市公所人員至果菜市場會勘，並報告進度。

陳素月表示，她向營建署爭取「彰化生活圈道路交通系統建設計畫」，中央補助二億三二五二萬元（用地費一億四八五二萬元、工程費八四○○萬元），將拓寬復興路十二米、新生路十米、惠農路十一米，並可改善道路排水，提高強降雨時排水效能。

員林市公所建設課表示，拓寬道路總經費前年三月就核定，但卡在土地產權複雜，不少地主未居住當地，權狀遺失及查估、變更土地改良物等問題，耗費不少時間，歷經二年，上百戶地主終於全部同意辦理徵收，已辦理招標作業，預計年底動工，明年底完工。

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