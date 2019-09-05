平鎮中豐路南勢一段增機車優先道 意見兩極

2019-09-05

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區中豐路南勢一段是通往平鎮工業區、龍潭烏樹林工業區的必經要道，尖峰時段車潮如織，地方爭取在車流最多路段加設「機車優先道」，藉此分流車輛、提升交通安全，不料卻引發沿線商家反彈，認為生意恐受到影響；對此，市府交通局表示，目前僅在討論階段，下週將召開說明會，協調出最適切方案，取得共識後才會動工。

通往兩工業區必經要道

交通局規劃在中豐路南勢一段卅六巷至中豐路莊敬段、日星街口外側車道設立「機車優先道」，該路段約二．五公里，預計在外側車道劃設標線、標語，引導用路人行駛其道，藉此分流汽、機車，降低交通事故頻率，並提升沿線交通順暢度；不過，中豐路全線為雙向四車道、路寬廿四公尺，規劃的機車優先道為一．五公尺，預計會佔用部分路肩，屆時道路兩側的邊線將往外延伸，路肩將僅剩一公尺左右，爭議因此而起。

民眾盼分流 店家反彈

爭議路段沿線約有四二八戶，其中有二五○戶為商家，店家抱怨，能供車輛停放的空間本來就不大，若路肩再縮小剩一公尺，勢必會衝擊生意，沿線的公車停車格可能也得因此調整，希望政府不要剝奪商家賺錢的機會；支持劃設優先道的民眾則說，中豐路現況為汽機車混合車道，尖峰時段往龍潭方向，動輒塞上十至廿分鐘，尤以規劃路段最為嚴重，劃設後可分流車潮，犧牲一點路肩保障機車族安全，何樂而不為呢。

接獲兩方支持者陳情，市議員黃敬平表示，下週將偕同交通局召開說明會，讓民眾充分表達意見；交通局也保證，在未達共識前不會貿然施工。

根據交通局統計，全市共有四十條機車優先道，通常擇定車流複雜處施作，例如桃園區經國路、平鎮金陵路等。

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