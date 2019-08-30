台南全新10條通學步道 上學更安全

2019-08-30

〔記者蔡文居／台南報導〕南市國中小通學步道目前有三百餘條，工務局再運用前瞻計畫經費，在台南各地區國中小打造全新的通學步道，從去年至今年八月已完成十條，總經費九千萬。另有三條設計中，通學步道完成後，學童上下學更安全，父母也安心。

前瞻九千萬經費打造

工務局表示，國中小今日開學，而師生上下學通行環境一直是市府重視的議題。為維護師生學童進出校門的道路安全，經工務局爭取中央前瞻計畫經費，目前已打造、改善全市十所學校的全新通學步道，包括白河商工、白河國小、隆田國小、官田國中、立人國小、大港國小、玉井國中、崑山國小、後壁國小及蚵寮國小，總經費九千萬；目前還有仁愛國小、山上國小及文元國小等通學步道正在設計中。教育局指出，台南市屬國中小設置的通學步道目前總計有三百五十四條。

人行及車行空間區隔

工務局表示，闢建改善通學步道，係經市府、區公所及學校多方努力合作，利用既有道路範圍、閒置空間或學校圍牆退縮等方式，打造實體分隔的人行道，並設置植栽，確實將人行及車行空間區隔開來，同時也提供綠蔭遮陽，除了供學童上下學安全使用，更能融入社區，成為周遭居民休憩散步空間。

步道變漂亮 學童開心

以前的步道高低不平而且已毀損、破爛，完工後煥然一新，學童很開心說，步道變得比以前漂亮。立人國小一名李姓家長說，現在步道加高後，車子上不來，小孩走在步道上更安全，家長也能安心。

工務局表示，市府將持續努力向中央提案爭取經費，除了學校周遭通學步道，更希望能將人行步道連結至社區，提供台南市學童一個更安全的上下學通行環境。

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