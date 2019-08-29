卡式數位學生證 嘉市兩國小試辦

2019-08-29

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市府九月起將推動「智慧校園升級」，在嘉北、精忠國小兩校試辦使用無線射頻辨識系統（簡稱RFID）的卡式數位學生證，學童可線上借閱管理圖書，並透過發送到校時間的簡訊，讓家長即時掌握學童動向、保障安全，試辦期兩個月，將發放一千六百張數位學生證。

學童到校時間 簡訊發送家長

市府教育處長林立生表示，市府公務員目前使用市民卡做為辨識證件，以此概念，結合無線射頻辨識系統製發數位學生證，初步功能為學童早上到校刷卡，系統會自動發送手機簡訊給家長或監護人；透過數位學生證管理借閱圖書，未來還能擴充儲值，做為電子小額支付工具，方便學童搭市區公車或台鐵。目前嘉北國小已設置八台刷卡機、精忠國小五台，也開發手機應用程式，供家長下載使用。

嘉北國小校長趙季薇說，智慧校園是趨勢，開學後會發送書面說明資料給家長，讓他們了解數位學生證功能，試辦初期透過刷卡通知系統，也會搭配人工檢核，確認學童到校與否；精忠國小校長楊勛凱指出，書面說明外，也會透過新生入學、班親會，讓家長了解數位學生證，並會取得家長同意，才讓學童使用。

林立生說，為保護學童個資，數位學生證上只會顯示校名、學生姓名及遺失時的聯絡方式，不會有照片，試辦兩個月後，再與悠遊卡、一卡通等發卡公司洽談，評估在國中小全面推廣。

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