9月來新北 軍人、教師享各項優惠

2019-08-28

〔記者陳心瑜／新北報導〕九月三日是軍人節、九月廿八日是教師節，新北市政府訂九月為「敬軍愛師月」，邀請全國各地的軍人及教師在九月來新北市，憑證件可免費參觀各公立文化場館，全市各國民運動中心提供免費體驗健身房或游泳池乙次，連鎖健身房免費提供軍人連續廿天的運動會籍，多家餐飲業者、飯店、渡假村、觀光工廠也有專屬優惠。

市府訂為「敬軍愛師月」 好康一籮筐

新北市長侯友宜昨天扮成超人宣布「新北敬軍愛師 SUPER LOVE」系列活動，他表示最尊重教師、軍人和警察，藉由活動喚回社會各界對於軍、教人員的尊重與感謝，適用各項優惠的軍人、教師不限新北市，歡迎全國各地的軍人、教師來新北市享受多項好康。

教育局長張明文指出，各公立文化場館憑證件免費入館，包括十三行博物館、坪林茶業博物館、鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、林本源園邸等，還可免費攜伴一人同行；全市十二座運動中心也提供健身房或游泳池免費體驗一次。

多家企業也響應推出「心美、人美、未來美」優惠，面膜品牌MIRAE未來美、小林髮廊、曼都髮型、名留集團、板橋大遠百與遠東百貨、晶華集團義饗食堂、王朝大酒店、全省陶板屋、韓食集團兩班家等，也提供全國教師及軍人優惠折扣，市府並贈送新北市的教師每人一片面膜及一千元禮券。

連鎖健身房WORLD GYM提供軍人連續廿天的運動會籍，淡水媽媽嘴咖啡店提供飲品九折，三峽大板根有住宿、餐飲及泡湯優惠。

野柳地質公園入園免費，林口三井OUTLET多家專櫃及新北市多家觀光工廠與商家也有優惠折扣，活動詳情到新北市教育局臉書「新北學BAR」查詢。

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