回收塑料 紐西蘭兄弟做MIT夾腳拖

2019-08-26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕來自紐西蘭的Justin和Andrew兄弟檔，使用回收塑料，做出MIT（台灣製造）的夾腳拖，不但能廢物利用，甚至還成立了「Subs夾腳拖公司」，將貨品行銷到國內外，成為「另類」的台灣之光。

力行環保 常參與淨灘撿垃圾

Justin和Andrew這對兄弟來自紐西蘭，目前定居在台中市，他們經常跟著志工、朋友一起到彰化海濱淨灘撿垃圾。Justin說，早先他在紐西蘭跟幾位合夥人合作，一起做夾腳拖，但是幾年前被合夥人一腳踢開，失去了生意，因緣際會來到台灣之後，他看到台灣海灘比紐西蘭有更多的塑膠垃圾，靈機一動，想用回收塑料做夾腳拖來創業。

原本要找紐西蘭的工廠生產，但在遍尋不著情況下，最後在彰化找到一家生產工廠，兄弟檔一起創業，用百分之百的回收塑料來創立夾腳拖品牌，產地就打著MIT「台灣製造」。

兄弟檔不只是創業，更用雙手一起淨灘、撿垃圾，希望使用多少的回收塑料來生產夾腳拖，也要同時撿多少的垃圾量，而穿壞的夾腳拖也可以寄回再次回收，做到雙向回收。

兄弟倆說，在撿垃圾的同時，發現人類真的製造太多的垃圾了，每次跟數十名志工一起撿，都可以撿個二、三百公斤的垃圾，只希望能夠塑料回收再利用，減輕地球的負擔。而這些夾腳拖，全部都是使用回收的垃圾塑膠製成的，每製作一雙夾腳拖鞋，就等於從海洋中回收了五百公克的海洋塑料。

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