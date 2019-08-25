《健康聚寶盆》跌跤背痛好不了 原來是腰椎間盤突出

2019-08-25

文／郭美宏

72歲的王先生（化名）一跛一跛的進來診間，還以為他是腳痛；但他自訴：「一星期前跌倒屁股著地，起初並無不適，這幾天開始感到腰部及右邊臀部痠痛，右下肢外側痠麻，有到附近診所看診吃藥，症狀並沒有改善。」

熱敷電療腰部牽引改善

王先生的症狀應與腰椎間盤突出有關，果然安排核磁共振檢查後確診為腰椎間盤突出；因為沒有自主神經壓迫的症狀，故採用保守復健治療：熱敷、電療、腰部牽引等，經過密集的治療後，症狀明顯改善。

在門診，如果以病患痠痛位置來作統計分析，下背痛絕對是第一名，大概有8成以上的成年人都曾經有過背痛的經驗，其中大約一成多的原因是椎間盤突出。

椎間盤突出是由椎間盤纖維的磨損、退化及含水量的減少，使髓核經由纖維環的裂隙向外突出而造成。經常發生於脊柱不斷地重複承受重力，如彎腰搬運重物、彎腰工作，或是瞬間拉腰、腰部突然受力過重或受傷。

椎間盤突出多數發生於第四至五腰椎間，以及第五腰椎與第一薦椎間，造成腰部、大腿、下肢的痠痛及麻感，這些症狀常因咳嗽、笑、用力大便、運動而加劇，更可能因神經叢受到壓迫而出現大小便失禁或滯留，肛門周圍麻木、下肢無力、不良於行，需要緊急手術的情況 。

勿久站久走 不當用力彎腰

椎間盤突出的診斷來自病史詢問、身體診察，以及影像學檢查的資料。其正確的診斷，需借助磁振造影（MRI）和電腦斷層掃描檢查（CT）找出病灶。其治療涉及復健科、神經外科及骨科。大多數以保守療法為主，減輕脊椎壓力，按摩輕微的椎間盤突出，並藉由保養、藥物及復健來治療。

一般在積極的保守療法6週後，如仍有部位的痠痛或麻感，或神經壓迫症狀，可能需要侵入性的手術治療，應與醫師作深入討論及慎重考慮。

預防勝於治療，要避免椎間盤突出，必須保持正確的姿勢，不要久站或久走，避免不當的用力彎腰、劇烈運動，謹慎的搬運過重物品或提重物，避免急速彎扭腰部、跌倒、被撞傷；均衡飲食，多攝取維生素、蛋白質，避免攝取過多脂肪；若已有椎間盤突出者應避免劇烈運動，以免加劇症狀。

（作者為岡山秀傳醫院復健科醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法