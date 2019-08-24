壞姿勢滑手機 久坐加劇坐骨神經痛

2019-08-24

記者蔡淑媛／台中報導

60歲的宋老師不僅長期久站上課，還常久坐、彎腰駝背滑手機查資料，今年4月右臀到腳趾疼痛且麻，不僅行走困難，得吃止痛藥才能上課，也難以入睡。

曾接受復健推拿未改善，進一步檢查才發現是長期錯誤坐姿，導致右臀梨狀肌群發炎腫脹，壓迫坐骨神經痛，接受注射增生療法後不再疼痛了，現在也改掉久坐、久站的壞習慣，避免復發。

右臀梨狀肌群發炎腫脹壓迫

中山醫學大學附設醫院復健部醫師何啟中指出，坐骨神經痛不只是椎間盤突出或長骨刺造成，不少手機族久坐又彎腰駝背滑手機，造成臀部梨狀肌群發炎，壓迫坐骨神經而疼痛，如果復健未改善，可嘗試增生療法。

注射高濃度葡萄糖液抑制發炎

何啟中指出，增生療法是在患部的軟組織注射高濃度葡萄糖液，可抑制發炎、減少神經過度敏感，並促進軟組織增生及修復，達到大幅減痛目的，但如果患部已嚴重到肌肉受壓迫且萎縮，就得手術了。

他也提醒，坐著滑手機應注意正確坐姿，應雙腳平放地上、坐進椅子最裡面、輕輕靠背，手持手機在視線下20度到30度，至少半小時就要起身走動，避免復發。

另一名魏小姐早年曾經跌倒，造成腰椎第4、5節滑脫，但她不以為意，直到兩年前出現腰背疼痛，同樣也是接受注射增生療法，疼痛大幅改善。

何啟中說，如果傳統治療下仍持續疼痛超過2個月、按壓患部會痛，以及夜間疼痛難眠時，可評估接受增生療法，但必須自費，1針劑約數百至上千元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法