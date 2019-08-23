擺脫大腸激躁症 中醫疏肝理氣

2019-08-23

文／洪國峯

31歲陳小姐在一家電子公司擔任行政人員，平常腸胃就不太好，吃飽飯後就容易腹脹、腹痛，大便常常偏軟。遇到加班、壓力大時，更常常腹痛跑廁所，經診斷後，才知道自己有「大腸激躁症」。

大腸激躁症又稱腸躁症、腸過敏，是中醫門診的常見疾病。病人常有腹脹、腹痛、排便不順、排不乾淨或是便秘的情形，當壓力大或是緊張就加重症狀，嚴重甚至會頭痛、腰痠背痛。

台灣每四人 就有一人被困擾

大腸激躁症在台灣的盛行率為25%，也就是說，在台灣每四人中，就有一人被這個疾病所困擾。

目前大腸激躁症的成因不明，比較主流的假說包括：腸道運動失調、神經失調、壓力、腸道菌叢改變等。

中醫認為，大腸激躁症與情志有關，屬「肝」的臟象。情志太過使得肝氣鬱滯或化火，進而影響脾胃功能，出現腸胃不適、腹脹、排便次數和型態改變的情況。

中醫治療則針對個人體質辨證論治後給予藥物，主要有益氣健脾、疏肝理氣、清肝瀉火等方式。

大腸激躁症除藥物治療外，養成良好的生活及飲食習慣，也是讓身體恢復正常的關鍵因素。

◎生活中應注意以下事項：

●三餐固定時間、固定份量，細嚼慢嚥，少吃消夜。

●避免生冷或油膩食物。

●規律睡眠，不熬夜。

●保持心情平靜。

此外，在睡前也可按壓合谷和足三里，以每分鐘30下的和緩速度，深層按壓每個穴道1分鐘。

（作者為新北市立聯合醫院中醫科主治醫師）

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