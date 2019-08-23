10公分大胃糞石 喝可樂溶光光

2019-08-23

記者蔡孟尚／新竹報導

新竹縣一名79歲老翁長期腹痛，經肝膽腸胃內科醫師李昀璇做胃鏡檢查後發現，胃裡竟然有一顆直徑超過10公分的胃糞石，建議他先以喝可樂方式「消石」，4個月後再檢查，胃糞石竟已消失不見。

醫師診斷後療法 其他患者別學

李昀璇說，胃糞石（bezoar）最常見是一些高纖不易消化的蔬果，在腸胃蠕動過慢、消化不良患者的胃中形成，文獻記載部分這種纖維素凝聚形成的胃糞石，可被偏酸性且有二氧化碳的可樂溶解，國內也有其他醫療院所患者喝了可樂就把胃糞石溶解掉的案例。

老翁求診時說，他胃痛、肚子不舒服的症狀已久，靠吃成藥舒緩症狀，但病情時好時壞，想做徹底的檢查和治療。

李昀璇說，由於老翁年紀大，開刀風險高，除了開促進腸胃蠕動的藥給他吃，也參考文獻和其他案例建議他回家多喝可樂，最好一次可以喝1000cc以上。

老翁4個月後回診，再做一次胃鏡檢查，胃中超大胃糞石已經不見了，他說，遵照醫囑吃藥和喝可樂約兩週後，就覺得胃明顯不會再痛了。

不過，李昀璇也強調，喝可樂溶解胃糞石是醫師診斷後的建議療法，一般患者胃痛、肚子不舒服原因很多，就算是胃糞石也有可能其他因素形成，患者應先讓醫師診斷，再配合醫囑治療，自行喝可樂不見得有效果；而且飲用過多可樂可能出現熱量和糖份過高、脹氣等副作用，所以糖尿病患需評估能否大量飲用，如出現脹氣症狀就應減量或停用，都應與醫師討論。

腸胃蠕動不佳 菜渣形成胃糞石

此外，雖然機率很低，但糞石變小之後往腸子裡移動，仍可能造成腸阻塞，因此告知患者如果肚子痛一定要回診評估。

李昀璇說，老翁因務農，飲食中有大量高纖維素的蔬果，過去因為腸胃蠕動不佳，導致菜渣形成胃糞石；她建議最好是調整飲食習慣，烹調時把菜煮爛或剪碎，吃東西慢慢吃，以利消化吸收。

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