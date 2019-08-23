淡海輕軌早通車 機廠延到年底完工

2019-08-23

〔記者陳心瑜、何玉華／新北報導〕淡海輕軌綠山線已在去年十二月通車，但集行控中心、儲車和檢修多項重責大任的機廠仍未蓋好，新北市捷運工程局當時表示，因用地取得問題，淡海輕軌機廠必須等到今年八月才能完工，但目前已是八月下旬，輕軌機廠仍在趕工中，完工又要延到今年底。

市議員鄭宇恩批評說，市府去年趕在前市長朱立倫卸任前，讓綠山線風光通車，準時通車的「門面」雖然顧到了，但是最重要的輕軌機廠竟然一拖再拖，導致造價上億元的列車露天檢修，將減損列車的使用壽命，全台沒有捷運是在機廠尚未完工之前就搶先通車的。

捷運工程局副局長詹榮鋒解釋說，徵收、租用取得機廠所需的土地後，因為一例一休政策導致工期延長，機廠最重要的行控中心已在今年五月完工，大眾捷運公司已進駐，雖然淡海輕軌的機廠尚未完工，但有搭設臨時檢修棚作為維修、保養和清潔用途，不會影響列車的營運安全及使用年限，機廠一定會在藍海線第一期的明年通車期限之前啟用。

淡海輕軌的機廠基地位於沙崙路與新市六路交叉路口南側，面積五．三八公頃，位於綠山線崁頂站（V11）末端，配置有行控中心、儲車廠、維修廠、土木軌道廠、修車廠和機電室等。

另外，因應捷運環狀線第一階段今年底即將通車，市府交通局在捷運板新站後方廣場新增YouBike站，將在今天啟用，交通局表示，環狀線各站周邊將陸續增設YouBike站點，提供通勤、通學轉乘服務。

交通局綜合規劃科長陳建成表示，板新站後方廣場增設的YouBike站有八十二個車位，鄰近中山路和板新路口，啟用後可與「民生公園」、「民生中山路口」和「民生縣民大道口」等站點串連；位於鶯歌區國中街一七五號前的「國中二甲路口站」站點也在今天啟用，有卅個車位。全市YouBike站點累計已達五六七站，今年底的設置目標是五七○站。

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