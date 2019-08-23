連續一週魚群暴斃 台南市安平小砲台飄惡臭

2019-08-23

〔記者蔡文居／台南報導〕市定古蹟安平小砲台這一週來接續出現大量魚屍，現場惡臭難聞，前天才剛打撈完，昨天又出現大量吳郭魚死魚。市議員李啟維昨天接獲民眾通報，前往小砲台了解情況，除要求儘速派員清理外，也要求政府單位應查明原因。經環保局調查，發現小砲台的池水溶氧過低，才會造成魚兒大量缺氧死亡。

環局：天氣變化大 溶氧不足所致

市議員李啟維表示，最近一再接獲民眾通報安平小砲台有不少死魚，經聯絡文化局打撈後，昨天下午又接獲民眾通報，前往查看發現池邊又有大量死魚，以吳郭魚為主，現場惡臭難聞。

李啟維說，小砲台昨天出現的魚屍都是吳郭魚，照常理判斷，吳郭魚是適應能力相當強的魚種，為何小砲台會出現大量吳郭魚死魚？除嚴重影響社區環境品質外，也會對造訪安平小砲台的觀光客留下不好的印象，除應儘速打撈外，也應查明原因。

文化局表示，這一週來小砲台魚兒大量死亡的情形一再發生，前天才剛派人打撈清理完，昨天又接獲議員通報，這現象很不尋常，該局一度懷疑是否遭人排放不明污染物造成，昨天經環保局協助檢驗後，已經排除。

環保局人員表示，由於近日天氣變化大，天氣忽冷忽熱，加上池中藻類增生，造成水中溶氧不足，魚兒因缺氧而死，是自然現象，並非人為所造成。

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