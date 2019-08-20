低頭族注意 當心罹患「簡訊頸」

2019-08-20

記者謝介裕／南投報導

人手一機的時代到來，醫師指出，罹患「簡訊頸」的人，有愈來愈多且年輕化的趨勢，提醒低頭族要小心嚴重時可能會併發頸部退化性關節炎、頸椎間盤突出合併脊髓壓迫等疾病。

衛福部南投醫院最近收治一名年約30歲的陳姓職業婦女，因上班期間大部分使用電腦處理業務，下班回家跟同事或朋友聯絡使用手機Line簡訊互動，睡前還會躺在床上低頭追劇，結果開始出現手麻、頭痛、頸部疼痛，甚至雙手連拿杯子喝水的氣力也沒有，原以為是新陳代謝或血液循環出現問題，經診治後，才得知是罹患「簡訊頸」，經治療及改善使用手機等3C產品的時間後，目前已恢復健康。

長時間滑手機 手麻又頸痛

南投醫院院長洪弘昌指出，「text neck（簡訊頸）」是美國脊椎外科醫師Kenneth Hansraj在2014年所提出的，以前是屬於老年人常出現的頸椎退化性疾病之一，但在3C時代來臨後，卻有越來越年輕化的趨勢。近半年來，該院便有許多高中生、大學生上門求診，共同病灶則是肩頸痠痛，原因乃是動輒長達數小時低著頭、弓著身體滑手機所造成的，目前醫學界遂以「簡訊頸」稱之。

假使人體長時間維持頸椎向下彎曲低頭收發簡訊，低頭彎曲的程度達60度以上，頸部承受的重量約27公斤，即5包家庭式白米包裝的重量，不只造成頸部肌肉疲勞、韌帶拉傷，同時也可能引起頸部退化性關節炎、頸椎間盤突出合併脊髓壓迫等併發症。

以陳婦因症狀不算嚴重，經適當的止痛藥物及復健治療後，目前雙手已恢復氣力，且不再有麻木感，不過，若出現胸腹部麻木疼痛、大小便失禁等較嚴重症狀時，便可能需透過手術才能治癒或減緩不適感。

醫師建議民眾在日常生活中，應每隔15分鐘做頸椎舒緩運動，透過頭部前趨後仰、左右旋轉，幫助頸部肌肉舒展，且使用3C產品時，也應隨時注意自己的姿勢，除了維持正確坐姿及站姿外，也應避免同一姿勢超過20分鐘，才能避免「簡訊頸」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法