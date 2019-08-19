《愛肝加油站》B肝病毒難根治 停藥後復發機率高

2019-08-19

文／許金川

Q：我的弟弟是e抗原陰性的慢性B肝帶原者，3年前因肝指數高，開始用B肝抗病毒藥物，這兩年來B肝病毒都測不到，GPT也正常，今年4月因健保給付療程到期，跟醫師討論後，決定先停藥。

停藥至今才4個月，他的B肝病毒量爆衝上億，GPT從兩百多，一路升高到兩千多，眼睛黃、皮膚黃，醫師要安排他入院，還說可能需要做肝臟移植評估！請問有這麼嚴重嗎？他當時是否不該停藥？

A：依據臨床B肝口服抗病毒藥物的停藥準則，您的弟弟e抗原陰性，GPT正常，B肝病毒量測不到長達兩年，確實已達可以停藥的標準，只是目前的B型肝炎口服抗病毒用藥通常只能抑制B肝病毒複製，不能完全根除B肝病毒。

臨床上很多B肝患者，規律服用抗病毒藥物一段時間後，B肝病毒就測不到，肝指數也恢復正常，但往往在停藥後一段時間後，B肝病毒就又會再度活躍起來，特別是e抗原陰性的患者，B肝復發的機率更高。

嚴重的B肝病毒復發，除了B肝病毒量爆衝之外，GOT、GPT也跟著飆高，嚴重者連黃疸指數都會跟著升高，進而演變為猛爆性肝炎，若黃疸值越來越高，凝血功能也變差，表示肝臟功能持續衰退，先做好肝臟移植評估是必要的。

雖然肝細胞具有再生功能，肝炎有機會可以自行恢復，可是當肝炎太厲害、肝細胞損傷太嚴重來不及修復，在肝功能持續變差的情況下，容易引發肝昏迷而危及生命，此時肝臟移植就是唯一的救命術了。

對於根治B肝病毒的用藥，醫界仍在積極研究中，目前有些藥物已經進入臨床試驗階段，大致分兩大類，一是抑制或破壞病毒，使病毒不能複製，自動消減；二是促進人體抗病毒的免疫力，達到清除病毒的效果。也許在不久的將來，B肝藥物也可以如C肝口服新藥一般，可以一舉消除B肝病毒，也就能免去停藥後，B肝病毒再復發的風險。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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