飲料杯「這借那還」 竹北推減塑

2019-08-19

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕不只租車可以甲地租乙地還，現在連環保杯也可以！

光明商圈15家店 率先試辦

新竹縣環保局配合環保署減塑政策，首度與容器租賃團隊「好盒器」合作，在竹北市光明商圈周邊共十五家店家推出「器喝茶@新竹縣」活動，並提供「你用我洗，這借那還」使用模式，減少使用一次性飲料杯，推廣垃圾減量環保觀念。

加用戶完成歸還 可享優惠

新竹縣環保局表示，提供店家可重複使用的環保塑膠容器，容量七百ml，現有竹北光商圈等十五家店響應，目前先供應每家店家三十到五十杯的租賃杯。即日起，民眾只要到合作家店，下載APP綁定手機號碼成為用戶，再輸入店家號碼及杯子編號，即租借成功，可免費享受器喝茶，目前一個號碼一次最多可借六杯。

環保局說，針對參與容器租借體驗並完成容器歸還的民眾，將提供集點或現金折價優惠，活動試辦到九月十五日，檢討後再視成效推廣。

借走2天未還 將無法再借

試辦期間，容器借走兩天未歸還，此號碼將被鎖定無法再租借，試辦屆期仍未歸還容器，將以LINE等方式提醒及催促。容器如果損壞或遺失，因目前為試辦階段，還不會要求賠償。店家名單與活動詳情，可參閱「新竹縣政府環保局」臉書粉絲專頁。

新竹縣長楊文科表示，希望藉由這項活動改變消費者使用環保杯盛裝飲料的習慣，慢慢減少「塑膠容器」對環境所帶來的衝擊，杜絕一次性用品造成的垃圾問題，減塑愛地球！

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