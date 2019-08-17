澎湖花火節增碳惹議 擬替代方案

2019-08-17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節已發展成為澎湖著名觀光品牌，今年更帶動觀光客顯著成長，但伴隨而來的增碳疑慮也逐漸發酵，出現停辦異音；尋找替代方案，降低花火增碳爭議，已成為澎湖主管旅遊發展公部門共識。

與低碳島牴觸 出現停辦聲音

回鍋執掌縣政的縣長賴峰偉，澎湖國際海上花火節就是其首任縣長時創設，多年來雖成功吸客，但施放花火產生大量濃煙，且在觀音亭海邊施放，常常出現大批海漂垃圾，對於積極發展低碳模範島的澎湖，無疑是一大諷刺，坊間出現停辦聲浪，引發議會重視。議員胡松榮為此質詢賴峰偉，賴表示，絕不會停辦。

環保兼吸睛 縣府與澎管處擬策

花火節已是知名觀光品牌，貿然停辦恐將嚴重衝擊商家，澎湖縣政府與澎湖國家風景區管理處積極研議，希望以雙軌並行方式，找出符合環保又能成功吸睛的替代方案。今年縣府首度引進無人機表演，大獲好評，但無人機受天候及風速影響甚鉅，要無縫接軌，仍需克服技術性問題。

國際海灣燈光節 今晚登場

另外，澎管處澎湖秋瘋季—國際海灣燈光節活動，今晚將在觀音亭園區登場，試點燈時已讓民眾驚豔不已，各大主題燈區都吸引不少民眾，能否替代花火節仍待觀察。澎管處則希望能創造澎湖另一觀光品牌，延續花火節的觀光熱潮，吸引遊客到訪澎湖。

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