嘉義大林、梅山小旅行 慢遊賞玩

2019-08-16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局推動縣內小鎮「嚮慢」旅遊體驗，主打獲國際認證為慢城的大林鎮，及獲選台灣四十個經典小鎮的梅山鄉，昨起至十月三十一日，推出團體及自由行旅遊，以「Funslowly」優惠行程帶領遊客賞玩兩鄉鎮。

縣長翁章梁昨向民眾推薦遊程，大林鎮內有萬國戲院、茶樹精油艾森農場、擁有樹蛙的上林社區及中藥文物館；梅山鄉主打文學秘境太平老街、百年歷史玉虛宮及太平雲梯等。

縣府文觀局長許有仁說，遊客可體驗三種「嚮慢」旅遊，「慢漫遊」與旅行社合作推出小鎮慢經典二日遊，並整合在地社區小旅行，針對文學茶香、農家樂、樂活小鎮等主題推出遊程，限量二十團；「慢體驗」則是暢玩十七家業者DIY體驗，限量三百份；「慢好禮」於活動期間至十五家合作店家拍照打卡，可獲旅行紀念品或折價兩百元，限量一千份，詳情可上「慢遊嘉義」臉書專頁或電洽文觀局05-3628123。

雲嘉南濱海國家風景區管理處為提升穆斯林遊客友善旅遊環境，輔導轄內餐飲、旅遊、飯店、民宿、遊客中心、觀光場域等業者，取得穆斯林友善觀光場域認證（MFE），昨公布東石鄉樺榮餐廳等十二處場域、業者獲認證，並設計雙語摺頁，讓穆斯林遊客方便查詢轄區內穆斯林友善店家資訊。

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